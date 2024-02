Füchse Duisburg verlieren das Kellerduell mit 1:4

Duisburg Nachwuchskeeper Leon-Niklas Jessler gibt sein Debüt gegen Herford. EVD ist nun am Sonntag zu Gast beim Tabellenvierten Halle.

Die Füchse humpeln aus der Saison. Der Eishockey-Oberligist EV Duisburg verlor am Freitagabend das Kellerduell gegen den Herforder EV mit 1:4 (0:0, 0:1, 1:3). Die Partie in der PreZero-Arena zwischen dem EVD als Tabellenvorletzter und dem Schlusslicht aus Ostwestfalen sahen 702 Zuschauer. Soweit sie Fans der Füchse waren, gingen sie einmal mehr enttäuscht und ernüchtert nach Hause.

Wenn es auf der Zielgeraden der Spielzeit richtig blöd läuft, dann rutscht die Mannschaft auf den letzten Rang ab. Der Abstand zu den Herfordern beträgt bei drei ausstehenden Spielen nur noch drei Punkte. Am Sonntag (18:15 Uhr) muss das Team von Trainer Christoph Schubert bei den Saale Bulls in Halle antreten. Mit der Leistung vom Freitag sind die Erfolgsaussichten beim Tabellenvierten gleich null. Trainer Christoph Schubert erklärte dennoch trotzig: „Wir arbeiten bis zum Schluss. Wir geben alles bis zum Schluss. Die Jungs, die hier sind, geben Vollgas.“

Trainer Schubert, der den Verein voraussichtlich zum Saisonende verlässt, schenkte dem 20-jährigen Nachwuchskeeper Leon-Niklas Jessler erstmals sein Vertrauen. Der Goalie vom Grefrather EC hatte erst Anfang Februar einen Vertrag bekommen. Der Debütant machte eine gute Partie und trug dazu bei, dass die Hausherren zumindest in den ersten 30 Minuten ohne Gegentor über die Runden kamen. Zudem hatte Schubert vor allem junge Leute als Feldspieler auf dem Eis. Verletzungspech und die Abgänge von Torhüter Fabian Hegmann (Crimmitschau) sowie Rasmus Lundh Hahnebeck (Hannover Indians) unter der Woche hatten die Zahl der spielfähigen Füchse arg zusammenschrumpfen lassen. Dank der Junioren kamen die Hausherren immerhin auf vier Reihen.

Ich habe eine Truppe mit 15 Mann, die unter 22 Jahre sind. Dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Christoph Schubert - EVD-Trainer

Der Coach wollte sehen, was seine „Jungspunde“ so drauf hatten. Schubert. „Ich habe eine Truppe mit 15 Mann, die unter 22 Jahre sind. Dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Ich kann nicht mehr sagen, als dass ich stolz bin auf die Jungs.“ Die Erkenntnis: Es war nicht genug, um einem Schlusslicht über volle 60 Minuten heimzuleuchten. Der Gast ging in der 32. Minute durch Emil-Ayaz Aydin Lessard in Führung. Direkt nach dem zweiten Wechsel legte Aydin Lessard (42.) für die Drachen aus Herford nach. Niklas Hildebrand (44.) und erneut Aydin Lessard (50.) beseitigten alle Zweifel an der Punkteverteilung. Adam Zoweils Tor zum 1:4 gab den Fans wenigstens ein bisschen Grund zum Jubel. Den Füchsen mangelte es auf der Strecke der Partie an Kraft und Können. Vier Strafminuten gegen die Füchse und sechs gegen Herford machten zudem deutlich: Beide Teams bekämpften sich nicht mehr bis aufs Äußerste. Es ging ja um nichts mehr als die silberne Himbeere. Ein sportlicher Abstieg ist in der Oberliga nicht vorgesehen.

Die Statistik

Tore: 0:1 (31:05) Aydin Lessard (Müller, Garten), 0:2 (41:42) Aydin Lessard (Garten, Seidel), 0:3 (43:23) Hildebrand (Seidel, Begovs), 0:4 (49:22) Aydin Lessard (Garten, Gulda), 1:4 (55:11) Zoweil (Piskor, Fomin). Strafen: Duisburg 4 – Herford 6. Zuschauer: 702.

