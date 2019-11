Füchse Duisburg unterliegen den Hannover Scorpions

Torschütze eines Eishockey-Treffers ist grundsätzlich der letzte Spieler der Mannschaft, der den Puck berührt hat. Insofern besteht kein Zweifel: Maximilian Schaludek hat das Tor zum 1:1 gegen die Hannover Scorpions erzielt. Ob er aber den Puck letztmals bei der Annahme an der blauen Linie berührt hat oder doch nochmal am Ende seines Alleingangs unter Bedrängnis angeschubst hat, wurde nicht so ganz klar. So oder so: Der Stürmer hat das bislang schlitzohrigste Tor der Füchse in dieser Saison erzielt. Bitter für den EV Duisburg: Das Oberliga-Spiel ging dennoch mit 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) verloren.

Nicht nur wegen dieses Treffers war das erste Drittel ausgeglichen – mit einigen optischen Vorteilen für die Gäste aus der Wedemark, die sich eher mal in der gegnerischen Zone festsetzen konnten. Zu Beginn neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Zwar spielte der EVD ab der fünften Minute für 59 Sekunden im Powerplay, blieb dabei aber ebenso ohne Chance wie auch die Scorpions, als sie ihre verbliebene Minute in numerischer Überlegenheit hatten. Steven Deeg war nahe an der EVD-Führung (10.), doch Mellendorfs Goalie Enrico Salvarani bekam so gerade noch einen Teil seiner Fanghand unter die Scheibe. Das 0:1 handelte sich der EVD ein, als Florian Spelleken eine springende Scheibe nicht kontrollierten konnte, was Julien Pelletier ausnutzte (12.). Aber da war ja noch Schaludek und sein Ausgleich (17.).

Alex Eckl trifft in Unterzahl

In der 29. Minute zeigte sich: Gut, dass Alex Eckl wieder gesund ist. Denn in Scorpions-Überzahl stibitzte er sich die Scheibe im eigenen Drittel, war auf und davon und traf in Unterzahl zum 2:1. Doch nur 18 Sekunden später traf Pelletier zum 2:2, als Hannover noch in Überzahl spielte. Zur Mitte des Abschnitts handelten sich die Füchse einige Strafen ein. Doch gut verteidigend und mit einem souveränen Eddy Renkewitz im Tor überstand der EVD 90 Sekunden in doppelter Unterzahl und eine gute weitere Minute mit einem Mann weniger. In der 38. Minute hatte Robin Slanina die Führung auf dem Schläger, vergab aber seinen Alleingang. Im Schlussdrittel brachte Marius Garten die Gäste in Führung, die den Endstand per Empty-Net-Goal von Mario Valery Trabucco herstellten.

„Leider hat ein Fehler in der Defensive, als wir die Scheibe beim 2:3 nicht heraus gebracht hatten, das Spiel verloren“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. Dennoch sah der Coach nicht schwarz: „Wir hatten viele Chance, während des Spiels aber auch am Ende, als wir mit sechs gegen vier gespielt haben. Wenn man’s nicht reinbringt, passiert das eben.“ Mit dem Powerplay war Egen unzufrieden. „Im Training klappt es seht gut, im Spiel aber überhaupt nicht.“ Eine Kampfansage gab es hinterher: „Dann müssen wir uns den nächsten Sieg nun in Hamburg holen.“ Am Sonntag (16 Uhr, live beim kostenpflichtigen Streaminig-Dienst Sprade TV) spielt der EVD in Farmsen gegen die Crocodiles.

Tore: 0:1 (11:32) Pelletier (Valery Trabucco, Reiß), 1:1 (16:04) Schaludek (Müller, Ratajczyk), 2:1 (28:21) Alex Eckl (4-5), 2:2 (28:39) Pelletier (Rinke, Thomson/5-4), 2:3 (47:36) Garten (Schmid, Bombis), 2:4 (59:45) Valery Trabucco (Schütt/4-5, ENG). Strafen: Duisburg 10, Hannover 14. Zuschauer: 679.