Füchse Duisburg trennen sich von Maurice Becker

Duisburg Aufgrund „interner Vorfälle“ beim vergangenen Heimspiel gehen der Eishockey-Oberligist und der Verteidiger mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Gerade einmal zehn Spiele hat Maurice Becker in der laufenden Saison für den Eishockey-Oberligisten EV Duisburg bestritten – nun ist klar, dass keine weiteren Partien hinzu kommen. Die Füchse haben am Dienstag verlauten lassen, dass beide Seiten mit sofortiger Wirkung getrennte Wege gehen.

Nur zehn Spiele für die Füchse

Der Grund: interne Vorfälle. Mehr wollen die Füchse aus Respekt dem Spieler gegenüber, wie sie melden, nicht erklären. Dieser Vorfall soll sich beim zurückliegenden Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle ereignet haben. In dieser Partie hatte Becker verletzungsbedingt nach wie vor gefehlt. An sich war offenbar geplant, dass er am kommenden Wochenende wieder einsteigt. Dazu kommt es nun nicht mehr. Becker hatte in den zehn Partien in Schwarz und Rot ein Tor erzielt und eine Vorlage gegeben. Er saß 13 Minuten auf der Strafbank und kommt auf einen Plus-Minus-Wert von minus neun. Vor der Saison kam der gebürtige Kölner aus Halle an die Wedau.

Derweil hoffen die Füchse darauf, dass einige verletzte Spieler zeitnah zurückkehren. Bei Yannis Walch stehen noch letzte Untersuchungen an; Adam Zoweil könnte vielleicht am Wochenende wieder dabei sein. Finn Walkowiak wird bis Mitte des Monats zurück erwartet.

