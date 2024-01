Füchse Duisburg trauern um Carsten Gossmann

Duisburg Trauer bei den Füchsen Duisburg: Der Torwart des „8:1-Wunders von der Wedau“ ist am Samstag überraschend im Alter von 49 Jahren verstorben.

In 84 Partien der Spielzeiten 1996/97 und 1997/98 stand Carsten Gossmann im Eishockey-Tor der Füchse Duisburg – doch eines davon war etwas ganz Besonderes. Jenes verrückte Spiel am 29. Dezember 1996, als der EVD am letzten Spieltag der Vorrunde unbedingt gegen den direkten Konkurrenten EC Wilhelmshaven mit sieben Toren Unterschied gewinnen musste, um die Norddeutschen zu verdrängen und selbst in die Meisterrunde einzuziehen. Das gelang, als Jay Mazur 14 Sekunden vor dem Ende das 8:1 erzielte.

Noch wenige Momente zuvor, als es „nur“ 7:1 stand, war Gossmann einer von drei Füchse-Spielern, die nicht zur Auszeit an die Bande fuhren, sondern die ohnehin schon völlig aufgedrehten EVD-Fans weiter anfachten. Als dann das 8:1 fiel, gab es kein Halten mehr. Carsten Gossmann war damit Teil eines der legendärsten Momente der EVD-Vereinsgeschichte – wohl nur übertroffen vom DEL-Aufstieg 2005.

Am Samstag ist Carsten Gossmann im Alter von nur 49 Jahren völlig überraschend verstorben. Der Vater von drei Kindern wurde 1996 mit der Düsseldorfer EG Deutscher Meister. In der Session 2017/18 war er zudem Karnevalsprinz der Stadt Düsseldorf. Noch am vergangenen Donnerstag stand er für die Traditionsmannschaft der DEG auf dem Eis.

