Füchse Duisburg stecken in einer schwierigen Situation

Duisburg. Zwei Mannschaften des EV Duisburg dürfen derzeit noch trainieren. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie in mögliche Lösungen einbezogen werden.

Wie geht es angesichts der verschärften Corona-Schutzregelungen beim Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg weiter? In der Theorie stünde für die erste Mannschaft das letzte Vorbereitungsspiel am Sonntag daheim gegen den Oberligisten Krefelder EV auf dem Plan. „Wir haben für die U 20 und die U 17 nun schriftlich eine Ausnahmegenehmigung, sodass diese Mannschaften trainieren und spielen dürften“, berichtet Stavros Avgerinos, der Vereinsvorsitzende. „Für die erste Mannschaft wurde uns diese Ausnahmegenehmigung angekündigt, noch liegt sie aber nicht vor“, sagte der oberste Fuchs am Mittwochmittag. „Zudem müssen wir abwarten, wie die neuen Bundesregelungen zu einem so genannten sanften Lockdown aussehen, der allerdings kaum als sanft zu bezeichnen ist. Ich gehe davon aus, dass die Umsetzung dessen auf Landesebene nicht vor dem Wochenende geschehen wird.“

Derweil ist den Füchsen die Unzufriedenheit mit der Lage auf mehreren Ebenen deutlich anzumerken. So stellt sich die Frage: Warum dürfen die U 20 und die U 17 als Nachwuchsteams trainieren, die Mannschaften ab der U 15 abwärts aber nicht? „Da vermisse ich die Logik“, sagt Avgerinos. „Ich denke, dass wir den Kindern und Jugendlichen die Abstands- und Hygieneregeln besser erklären und nahebringen können, als es Schulen machen, weil dort die Zeit fehlt“, sagt der EVD-Vorsitzende. „Alle halten sich bei uns an die Regeln, sodass beim Training ein größtmöglicher Schutz besteht. Was passiert denn, wenn die Kids zu Hause bleiben müssen? Ich bin selbst Vater. Dann treffen sie sich mit Gleichaltrigen und ohne Aufsicht.“

Klagen über „Flickenteppich“

Doch auch aus Vereinssicht ist das ein riesiges Problem. „Wir haben innerhalb von Nordrhein-Westfalen einen Flickenteppich, weil jede Stadt trotz identischer Inzidenzzahlen anders entscheidet. Wir haben in Duisburg landesweit die schärften Regeln. Das bedeutet aber, dass die Kinder jederzeit bei einem anderen Verein spielen könnten, bei uns aber nicht. Wenn uns die Kinder davon laufen, bekommen wir ein großes Problem. Wir brauchen hier eine landesweite Lösung, keinen Flickenteppich.“ Avgerinos sieht hier aber auch den Deutschen Eishockey-Bund und den Eishockey-Verband NRW in der Pflicht. „Wir arbeiten gerne an Lösungen mit. Aber wir müssen uns auf Verbandsebene nach dem Verein richten, der mit den härtesten Einschränkungen zu kämpfen hat. Und das wäre auch so, wenn es dabei nicht um unsere Stadt ginge.“

Die U-20-Mannschaft darf mittels der genannten Ausnahmegenehmigung am Mittwoch trainieren, die U 17 folgt am Donnerstag. „Die U 20 muss, wenn nichts Neues dem entgegensteht, am Wochenende unbedingt in der DNL3 spielen. Wir haben schon sechs ausgefallene Spiele. Wann sollen die denn nachgeholt werden? Dass der DEB angesichts der Lage immer noch an Auf- und Abstieg festhält, empfinde ich als äußerst befremdlich.“

Unzufriedenheit über Verschiebung

Ebenfalls auf wenig Gegenliebe stieß die Entscheidung, die Telefonkonferenz der Herren-Regionalliga West, die für Dienstag geplant war, auf die kommende Woche zu verschieben. „Wir hätten bereits über mögliche Szenarien diskutieren können. Derzeit muss man täglich mit neuen Entscheidungen der Politik rechnen. Wie lange wollen wir die Konferenz verschieben? Es gibt genügend Themen: Muss der Modus angepasst werden? Kann an allen Standorten gespielt werden? Ist eine Lösung mit Freundschaftsspielen statt Ligaspielen sinnvoller?“, so Avgerinos.

Die Fragen bleiben – und die Füchse wünschen sich, in die Lösungen auf städtischer und Verbandsebene einbezogen zu werden.