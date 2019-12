Füchse Duisburg spielen sich den Frust von der Seele

Die Spieler wollten ganz bewusst ein Zeichen setzen. Bei der Bekanntgabe der „Starting Six“, also der Startaufstellung, stehen diese sechs Spieler im Regelfall auf der blauen Linie – weit verteilt. Diesmal standen sie ganz nah an der Mannschaftsbank – und ihre Teamkollegen standen ebenfalls. „Wir sind ein Team“, sollte das ganz offensichtlich bedeuten. Und sie wollten klarmachen, dass sie sich selbst aus dem Sumpf der letzten Niederlagen herausziehen können. Die Füchse gaben Gas, setzten viele Checks an, leisteten viel Laufarbeit. Heraus kam ein 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)-Sieg für den Eishockey-Oberligisten EV Duisburg im Spiel gegen den Krefelder EV.

Freilich klappte nicht alles. Pässe gingen schief, Spieler kamen einen Schritt zu spät. Aber der Wille, wieder in die Spur zu finden, war den Füchsen anzumerken. Ein Ur-Fuchs war diesmal nicht dabei. Torhüter Eddy Renkewitz hatte beim Training einen Schuss an den Kehlkopf bekommen. „Er hat Schmerzen und leichte Luftnot, aber er ist wohl am Dienstag wieder dabei“, berichtete Füchse-Sprecher Bülent Aksen. Ein Krefelder Entlastungsangriff brachte die erste Chance des Spiels für das Schlusslicht durch Michael Jamieson, doch weitgehend gaben die Gastgeber den Ton an. In der siebten Minute lag der Puck nach einem Schuss von Sam Verelst zwar im KEV-Tor, doch Schiri Eugen Schmidt hatte deutlich vernehmbar zuvor wegen Torraumabseits abgepfiffen. Ricco Ratajczyk sorgte schließlich für Erleichterung. Er traf in der 13. Minute zum 1:0 und vier Minuten später – nach schönem Zusammenspiel mit Coco Krämer – auch zum 2:0.

Max Schaludek trifft in Unterzahl

Der Mittelabschnitt begann ebenfalls nach EVD-Wunsch: Von der blauen Linie zog Verteidiger Christoph Eckl ab und traf zum 3:0 (24.). Dass ein Spiel gegen das Schlusslicht nicht alle Probleme von jetzt auf gleich beseitigt, wurde natürlich offenbar. So stellten sich die Schwarz-Roten beim 1:3 durch den Krefelder Edwin Schitz in der Defensive zu schlafmützig an (27.). Und auch nach vorne klappte beileibe nicht alles, auch wenn der EVD überwiegend im Puckbesitz war. Dennoch machte es der EVD deutlich. In Überzahl traf Artur Tegkaev zum 4:1 in den kurzen Winkel (33.); Max Schaludek erhöhte in Unterzahl auf 5:1 (36.). Im Schlussdrittel markierten Arthur Lemmer (54.) und Robin Slanina (55.) die Tore zum 7:1, ehe Matyas Kovacs noch einmal für die Krefelder erfolgreich war.

„Die Jungs haben sich heute den Frust von der Seele gespielt und geschossen. Das war wichtig für die Moral“, sagte EVD-Trainer Uli Egen. „Krefeld ist läuferisch gut, aber im Laufe des Spiels haben wir Selbstvertrauen gewonnen und gut kombiniert. Das Ergebnis geht in Ordnung.“ Beim ersten Gegentor kugelte sich Verteidiger Mathias Müller die Schulter aus. „Das ist aber wieder okay“, so der Coach.

Tore: 1:0 (12:46) Ratajczyk (Verelst, Krämer), 2:0 (16:51) Ratajczyk (Krämer, Verelst), 3:0 (23:02) Christoph Eckl (Alex Eckl, Spister), 3:1 (26:53) Schitz (Jamieson, Luedtke), 4:1 (32:22) Tegkaev (Abercrombie, Slanina/5-4), 5:1 (35:31) Schaludek (Cespiva, Spister/4-5), 6:1 (53:44) Lemmer (Schirmacher, Krüger), 7:1 (54:02) Slanina (Krämer, Tegkaev), 7:2 (55:38) Kovacs (Schuster, Rutkowski). Strafen: Duisburg 4, Krefeld 8. Zuschauer: 576.