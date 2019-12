Füchse Duisburg spielen am Samstag daheim gegen Tilburg

Als zwölf Sekunden vor Ende des Spiels beim Herner EV ein Icing-Pfiff ertönte, herrschte auf der Tribüne am Gysenberg betretenes Schweigen. Zumindest bei den Schiedsrichtern, die direkt hinter den Presseplätzen saßen – einschließlich des Schiedsrichterbeobachters. So etwas dürfe nicht passieren, war aus der Gruppe zu hören. „Man kann nicht behaupten, wir hätten Glück mit den Entscheidungen gehabt“, schimpfte daher auch Uli Egen, Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg, nach der 3:4-Niederlage beim Spitzenreiter. Zwar standen sich jeweils fünf Feldspieler auf beiden Seiten gegenüber – der EVD spielte jedoch ohne Torhüter, weil noch eine Strafzeit lief. Einen unerlaubten Weitschuss kann es daher laut Regel nicht geben. „So wurde uns die Möglichkeit für einen letzten Angriff genommen“, echauffierte sich auch Egens Trainerkollege Didi Hegen.

Letztlich müssen sich die Füchse allerdings an die eigene Nase fassen. Sicher: Die Schwarz-Roten haben durch alle Reihen hinweg gekämpft und es dem Tabellenführer schwer gemacht – allerdings waren einige Unzulänglichkeiten im Defensivverhalten, besonders im zweiten Drittel, ausschlaggebend für die Niederlage. „Wir hätten zu diesem Zeitpunkt höher führen müssen. Dann wäre es nicht mehr knapp geworden“, sagte daher HEV-Trainer Danny Albrecht. Didi Hegen konstatierte dagegen: „Hätten wir nach dem Ausgleich zum 2:2 unsere Chancen genutzt, wäre es für Herne schwer geworden.“

Genauso spielen wie in Herne

Letztlich greift hier die Schulhof-Weisheit: Knapp daneben ist auch vorbei. Der EVD musste die kurze Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten. Dennoch betont Hegen: „Wir müssen genauso auch gegen Tilburg spielen, dann haben wir eine gute Chance.“ Denn schon am heutigen Samstag (18.30 Uhr, Jomizu-Arena) ist der Tabellenzweite aus den Niederlanden an der Wedau zu Gast. „Die spielen auch nur Eishockey“, sagt Hegen.

Stark war der Auftritt der ersten Reihe in Herne, die alle drei Tore erzielte. Matt Abercrombie und Neuzugang Kyle Gibbons waren an eben jenen drei Treffern beteiligt (jeweils ein Tor und zwei Vorlagen), aber auch Artur Tegkaev (ein Tor, eine Vorlage) spielte stark und scheint derzeit an der Seite der beiden Nordamerikaner aufzublühen. Dafür kam von den übrigen Sturmreihen zu wenig – was verblüfft, denn zuletzt sprangen ja gerade immer die „Indianer“ ein, wenn es bei den „Häuptlingen“ nicht lief. Hegen machte zudem zu viele „dumme“ Strafzeiten aus, die sich der EVD eingehandelt hatte. „Dennoch haben wir in Herne ein gutes Oberliga-Spiel gesehen“, betonte Uli Egen. Ein Lob – auch vom Herner Trainer – bekam übrigens Torhüter Etienne Renkewitz, der sein Team im zweiten Drittel, als die defensive Ordnung für einige Minuten flöten ging, mit starken Paraden im Spiel hielt.

Fanmarsch mit den Trappers

Ein Sieg gegen die befreundeten Tilburger wäre sicher ein Brustlöser der besonderen Art. Den Versuch, dies zu schaffen, werden die Füchse voraussichtlich mit dem gleichen Kader angehen. „Alexander Spister will es nach seiner Grippe wieder im Training versuchen“, berichtet Hegen. „Mathias Müller wird noch länger ausfallen. Wir gehen im Moment vom Jahresbeginn aus.“

Bereits um 15 Uhr treffen sich die befreundeten Fans des EVD und der Tilburg Trappers an der Eisbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Um 16.30 Uhr machen sich die Schwarz-Roten und die Blau-Gelben dann gemeinsam zu Fuß auf den Marsch zur Jomizu-Arena.

Am Montag (20 Uhr) folgt das letzte Spiel des alten Jahres. Dann müssen die Füchse auswärts bei den Rostock Piranhas ran.

Trosdorff hat nun eine Förderlizenz für Dinslaken

Im Test bei den Dinslakener Kobras absolvierte Torhüterin Frederike Trosdorff – als erste Frau in der Vereinsgeschichte – ein Seniorenspiel für die Füchse und bot dabei eine starke Leistung. Nun könnten für die Nummer drei im EVD-Tor weitere Partien hinzukommen – für Dinslaken. Ihr Zweitspielrecht wurde von der Essener Landesliga-Reserve zum Regionalligisten verlagert. „Ich trainiere, wenn es beruflich geht, morgens mit den Füchsen, dazu zweimal die Woche mit der U-20-Mannschaft des EVD und zweimal die Woche mit Dinslaken“, erklärt Trosdorff. Die Nummern eins und zwei der Kobras sind Marvin Frenzel und Lucas Eckhardt.