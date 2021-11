Füchse Duisburg siegen zum Auftakt nach intensivem Spiel

Duisburg. Der EV Duisburg gewinnt im ersten Spiel der Regionalliga-Hauptrunde bei den Ratinger Ice Aliens mit 5:1. Am Sonntag kommt Dinslaken.

Das war doch ein Derby, wie man es sich zum Auftakt der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West vorstellt. „Die Saison geht erst jetzt wirklich los“, hatte Füchse-Stürmer Kevin Wilson im Vorfeld der Partie gesagt – und der erfahrene Angreifer behielt recht. Und gab es Grund zu jubeln. Denn am Sandbach gewann der EV Duisburg bei den Ratinger Ice Aliens nach einem intensiven Spiel mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

„Es ist schwer, den Schalter umzulegen“, mahnte Sportdirektor Dirk Schmitz nach 40 Minuten, als die Füchse mit 2:0 in Front lagen. „Das ist nun ein anderer Gegner. In der Vorrunde konnte man schon einmal blind die Scheibe liegen lassen – nun sind dort Spieler, die so etwas unterbinden. Wir müssen wieder einfacher Eishockey spielen.“ Zu diesem Zeitpunkt war Stürmer Pascal Behlau bereits unter der Dusche, weil er nach einem Check eine Spieldauerstrafe erhalten hatte. „Das war eher ein Unfall als ein Foul und ganz sicher unbeabsichtigt“, sagte Schmitz. „Pascals Gegenspieler hatte sich weggedreht und dann kam auch schon der Kontakt.“

Brett Mecrones trifft nach 61 Sekunden

In engen Spielen muss auf die Topscorer Verlass sein – das ist eine alte Weisheit. Und so sorgte Brett Mecrones bereits nach 61 Sekunden vor Jubel bei den Füchsen. Das Spiel wurde von Beginn intensiv geführt und immer wieder musste EVD-Goalie Etienne Renkewitz eingreifen, um einen Ratinger Erfolg zu verhindern. In der 30. Minute traf Brett Mecrones erneut und erhöhte auf 2:0, doch noch waren die Aliens nicht besiegt. In der 42. Minute verkürzte Simon Migas auf 1:2. Die Ratinger Hoffnung währte aber nur kurz, denn Lenny Schmitz traf nur drei Minuten später zum 3:1. Als Kevin Wilson in der 49. Minute in Überzahl das 4:1 gelang, war die Partie entschieden. Eineinhalb Minuten vor Ende stellte Verteidiger und Kapitän Manuel Neumann mit dem 5:1 den Endstand her.

Ärger über Foul

„Wir haben uns in der Offensivzone etwas schwergetan“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs. „Wir haben uns dann aber reingekämpft und das Spiel im letzten Drittel entschieden, weil wir konditionell stark sind und mit vier Reihen spielen konnten.“ Doch der Coach hat sich auch geärgert. „Als es 3:1 steht bekommt einer der Mecrones-Brüder einen Crosscheck ins Gesicht und es gibt keine Strafe. Für so etwas habe ich kein Verständnis. Ich bin aber stolz auf die Jungs. Sie haben alles weggesteckt und verdient gewonnen.“

Am Sonntag bestreitet der EVD sein erstes Heimspiel in der Hauptrunde. Dann sind die Dinslakener Kobras zum nächsten Derby zu Gast. Dinslaken besiegte zum Auftakt den Dritten der Gruppe B, den Neusser EV, mit 6:0.

Die Statistik:

Tore: 0:1 (1:01) Brett Mecrones (Schmitz, Cohut), 0:2 (29:31) Brett Mecrones (Neumann, Derek Mecrones), 1:2 (41:22) Migas (Bleyer), 1:3 (44:46) Schmitz (Zirnow, Stroh), 1:4 (48:37) Wilson (Brett Mecrones/5-4), 1:5 (58:35) Neumann (Stroh, Taraschewski). Strafen: Ratingen 18, Duisburg 16 + 5 + Spieldauer (Behlau). Zuschauer: 361.

