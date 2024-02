Füchse Duisburg: Saisonaus für Coco Krämer

Duisburg Die Verletzung, die sich der Stürmer des EV Duisburg im Spiel gegen Tilburg zugezogen hat, ist schlimmer als zunächst angenommen.

Am Tag nach dem Spiel der Füchse gegen die Tilburg Trappers war die Hoffnung noch groß. „Wir hoffen, dass Coco schnell wieder dabei ist. Vielleicht klappt es schon am Sonntag wieder. Sehr schnell wäre es, wenn es schon am Freitag ginge“, hatte Geschäftsführer Tom Södler noch darauf gesetzt, dass sich die erste Einschätzung bewahrheiten würde und Coco Krämer schnell aufs Eis zurückkehren könnte. Die Untersuchung im Krankenhaus hat nun aber ergeben, dass dem nicht so ist. „Er hat sich eine Verletzung des Schultereckgelenks zugezogen“, muss Södler die traurige Nachricht verkünden. Und das bedeutet: Saisonaus!

Bemerkenswerte Arbeitseinstellung

Der EV Duisburg hat in der laufenden Saison der Eishockey-Oberliga nur noch sechs Saisonspiele zu absolvieren – und so schnell ist eine solche Verletzung nicht auszukurieren. Damit müssen die Füchse, die die Play-offs nicht mehr erreichen können, in den abschließenden Partien auf einen ihrer besten Stürmer verzichten. „Besonders seine Arbeitseinstellung ist bemerkenswert“, sagt Södler. „Er will immer. Da müssen wir uns nie Sorgen machen.“

Mehr zum Thema

Der 28-Jährige gebürtige Neusser ist längst eine Institution bei den Füchsen: Mit Unterbrechungen spielt er seit 2012/13 für den EVD, verbachte lediglich die Spielzeiten 2015/16 in Essen und 2018/19 in Herne. In der Oberliga hat sich „Coco“ Krämer, der eigentlich Cornelius heißt, einen sehr guten Namen gemacht. In zehn Oberliga-Jahren (einschließlich der Zeit bei den Ruhrnachbarn) kommt er in 417 Spielen auf 85 Tore und 103 Vorlagen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg