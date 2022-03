Füchse Duisburg: Mit einem Lächeln in die Play-offs

Duisburg. Das abschließende Wochenende in der Punktrunde sorgt für zufriedene Gesichter bei den Füchsen. EVD begrüßte in der Hauptrunde die meisten Fans.

Alex Jacobs hatte ein Lächeln im Gesicht. Als er noch einmal herausging, um zuzusehen, wie die Mannschaft mit den Fans feierte – und als er über den Auftritt der Füchse im letzten Punktspiel der Eishockey-Regionalliga West sprach, das der EV Duisburg gegen Schlusslicht Neusser EV mit 10:1 gewonnen hatte. „Das war in den ersten beiden Dritteln richtig gut“, betonte der Trainer der Schwarz-Roten.

Was ihm aber kurz vor dem Beginn der Play-offs noch mehr gefallen haben dürfte, war der Umstand, dass alle vier Reihen getroffen hatten – auch Youngster Brooklyn Beckers aus der eigenen U-20-Mannschaft. Zuletzt zeigte sich die erste Reihe mit den Mecrones-Zwillingen und Lenny Schmitz in Topform. Wenn das mal nicht so war, sprang eine der anderen Reihen ein. Unberechenbarkeit ist etwas, das Trainer mögen.

Auch nach absoluten Punkten vorne

Sportlich endete die Punktrunde souverän. Zwar konnten coronabedingt nicht alle Partien absolviert werden – vier Teams, darunter der EVD, spielten nur 18 Mal; lediglich Dinslaken und Ratingen kamen auf die volle Anzahl von 20 Partien. Dennoch steht der EVD auch nach absoluten Punkten und nicht „nur“ nach dem Punktequotienten auf dem ersten Platz. Daheim ist die Weste der Füchse blütenweiß, nur auswärts musste sich der EVD zweimal den Dinslakener Kobras geschlagen geben. Einmal nach 60 Minuten, einmal nach Penaltyschießen. Zudem ging es beim Sieg in Neuwied in die Verlängerung. Apropos Neuwied: Die Bären, die hinter Dinslaken Dritter wurden, treffen nicht nur im Halbfinale auf die Kobras, sondern haben das letzte Punktspiel gegen den „Vize“ mit 8:0 für sich entschieden.

Die Kobras stellen mit Martin Benes den Topscorer der Regionalliga-Hauptrunde. Er verbuchte 17 Tore und 33 Vorlagen. Auf Rang zwei folgt Füchse-Stürmer Brett Mecrones mit 21 Toren und 20 Vorlagen; der US-Boy ist damit auch erfolgreichster Torjäger. Sein Bruder Derek wurde Vierter mit zwölf Toren und 24 Vorlagen. Lenny Schmitz, der das Sturmtrio komplettiert, wurde Siebter mit elf Toren und 19 Vorlagen. In der Torhüterwertung gehen die ersten beiden Plätze an Duisburger Goalies: Rang eins sicherte sich Linus Schwarte mit einem Gegentorschnitt von 1,11 vor Eddy Renkewitz (1,51). Die meisten Zuschauer kamen an die Wedau: Im Schnitt 725 Fans sind in Coronazeiten beachtlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg