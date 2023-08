Füchse Duisburg gewinnen das erste Testspiel in Köln

Duisburg. Der Eishockey-Oberligist EV Duisburg legt beim 6:0 in Köln nach nur wenigen Tagen Training einen ordentlichen Auftakt in die Testspielphase hin.

Das war ein ordentlicher Auftakt. Mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) hat der Eishockey-Oberligist EV Duisburg sein erstes Testspiel der Saison bei der DNL-U-20-Mannschaft des Kölner EC gewonnen und dabei einen guten ersten Eindruck hinterlassen. „Wir haben erst wenige Mal trainiert. Dafür sah das schon sehr ordentlich aus“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs nach der Partie im Haie-Trainingszentrum.

Hahnebeck erzielt erstes Tor

Der gewohnt starke Kölner Nachwuchs hielt die Partie bis zur 18. Minute offen, ehe Rasmus Hahnebeck den ersten Treffer der Saison erzielte. Im Mitteldrittel zogen die Füchse davon – durch vier Powerplay-Treffer. „Das ist bei fünf Versuchen eine sehr ordentliche Quote“, lobte Jacobs die Ausbeute bei numerischer Überlegenheit. Ein Doppelpack von Lenny Schmitz sowie ein Treffer von Michael Fomin ließen es deutlich werden. Im Schlussabschnitt legten Geoffrey Kitt, erneut in Überzahl, und Coco Krämer schließlich zum 6:0-Endstand nach. „Nachdem sich Dennis Mensch im Training verletzt hatte, rückte Tom Orth in den Kader auf. Er hat seine Sache sehr gut gemacht“, sagte der Coach. Im Tor konnte sich Neuzugang Fabian Hegmann über einen Shutout freuen.

In der kommenden Trainingswoche wird schließlich noch Mason Mitchell erwartet, sodass der Kader dann schon so gut wie komplett ist. Am Freitag (19.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) steht das Abschiedsspiel von Etienne Renkewitz gegen „Eddys Allstars“ auf dem Plan. Am Sonntag (16 Uhr) steht das Testspiel bei den Heerenveen Flyers aus dem Plan.

Tore: 0:1 (17:36) Hahnebeck (Zoweil), 0:2 (22:29) Schmitz (Bauermeister, Addison/5-4), 0:3 (27:34) Fomin (Neumann, Schymainsk/5-4), 0:4 (33:49) Schmitz (Becker, Addison/5-4), 0:5 (44:10) Kitt (Becker, Bauermeister/5-4), 0:6 (54:29) Krämer (Beckers, Pfeifer). Strafen: Köln 10, Duisburg 6. Zuschauer: 180.

