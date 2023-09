Füchse Duisburg gaben nach Freitagspiel Gas

Duisburg. Die Füchse Duisburg gewinnen das letzte Testspiel vor dem Saisonstart gegen den Oberliga-Konkurrenten Herforder EV deutlich mit 9:0.

Das war wichtig. Für die Stimmung und für das Selbstvertrauen. Nach sehr durchwachsenen zwei Wochen, freundlich formuliert, beendete der Eishockey-Oberligist EV Duisburg die Saisonvorbereitung mit einem Ausrufezeichen. Im ersten Duell mit einem Ligakonkurrenten waren die Füchse die klar bessere Mannschaft und gewannen die Partie gegen den Herforder EV mit 9:0 (3:0, 2:0, 4:0).

Diesmal langte auch die Reihe mit den (noch) zwei Kontingentspielern zu und war an zwei der drei Tore, die der EVD im ersten Drittel innerhalb von 109 Sekunden erzielte, beteiligt. Auch im Mitteldrittel sahen die Fans ein flottes Spiel. Nachdem die Gastgeber eine fünfminütige Unterzahl überstanden hatten, langten sie zwei weitere Male zu. Im Anschluss trieben die Füchse das Ergebnis endgültig in Richtung Kantersieg. „Ich habe die Jungs heute früher kommen lassen, um über das Spiel am Freitag zu sprechen. Wir haben ihnen im Video gezeigt, was alles schief gelaufen ist“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs. „Ich habe gesagt, dass sich schon alle fragen, was das für eine Mannschaft ist. Und die Jungs haben richtig geantwortet, indem sie 60 Minuten lang Dampf gemacht haben. Nun bereiten wir uns auf den Saisonstart vor.“

Sperre für Schymainski steht fest

Natürlich – das gilt für die guten wie weniger guten Partien – war das aktuelle Duell nur ein Testspiel. „Aber es ist natürlich besser, mit einer solchen Partie in die letzte Trainingswoche vor dem Start zu sehen als mit einer Leistung wie der am Freitag“, so Jacobs. Noch nicht mit von der Partie war Neuzugang Zach Phillips, der voraussichtlich am Mittwoch erstmals mit den Füchsen trainieren kann.

Hier noch die Nachwehen vom Freitag: Der EVD muss 545 Euro wegen Becherwürfen der Zuschauer zahlen; Martin Schymainski wird für die Matchstrafe, die er im zweiten Drittel kassiert hatte, für zwei Spiele und zwei weitere auf Bewährung gesperrt.

Tore: 1:0 (12:11) Addison (Hahnebeck, Kitt/5-4), 2:0 (13:03) Fomin (Bauermeister), 3:0 (14:00) Kitt (Stephan, Piskor/4-5), 4:0 (32:10) Piskor (Addison, Kitt), 5:0 (32:47) Becker (Schmitz, Stephan), 6:0 (43:01) Schmitz (Neumann, Pfeifer/5-4), 7:0 (47:20) Krämer (Neumann/5-4), 8:0 (52:22) Kitt (Neumann, Krämer/5-4), 9:0 (57:21) Becker (Piskor, Bauermeister). Strafen: Duisburg 10 + 5 (Stroh), Herford 8. Zuschauer: 405.

