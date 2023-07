Füchse Duisburg erhalten die Oberliga-Lizenz ohne Auflagen

Der Deutsche Eishockey-Bund hat fast allen Bewerbern die Lizenz für die kommende Saison erteilt. Einige erhielten umfangreiche Auflagen.

Alles klar für die neue Saison: Der EV Duisburg hat vom Deutschen Eishockey-Bund die Lizenz zur Teilnahme an der kommenden Oberligasaison erhalten.

Das Besondere daran: Die Füchse haben keine Auflagen erhalten. Von den insgesamt 23 Vereinen, denen der DEB die Zulassung für die neue Saison in den Oberligen Nord und Süd erteilte, müssen acht nicht genannte noch fristgerecht Auflagen erfüllen – „in manchen Fällen umfangreiche“, wie DEB-Vizepräsident Marc Hindelang erklärte. Im Fall von Süd-Vertreter EV Füssen wurde die Erteilung sogar komplett verweigert. Die Allgäuer können aber nun innerhalb von zwei Wochen ein Nachprüfungsverfahren beim DEB-Spielgericht beantragen.

Mit derartigen Dingen muss sich der EVD nicht beschäftigen. Der Spielbetrieb wird in der kommenden Saison, die für die Nord-Vereine am 22. September beginnt, über die P+C Event- & Sportmarketing GmbH abgewickelt, die auch die Pre-Zero-Rheinlandhalle, die Heimstätte der Füchse, betreibt. Auf diese Weise werde, so heißt es in einer Mitteilung des Vereins, „die Nachwuchsarbeit nicht durch das finanzielle Risiko einer Oberligamannschaft gefährdet“.

Der Vorsitzende des Stammvereins, Stavros Avgerinos, wird dort so zitiert: „Nach der kritischen Zeit des Covid-19-Wahnsinns, unserem Rückzug in die Regionalliga, dem sportlichen Wiederaufstieg und einer unglaublichen letzten Saison in der Oberliga (...) ist ein weiteres, erfolgreiches Kapitel unserer Vereinsgeschichte geschrieben worden. Somit entkoppeln wir den Verein und den ehrenamtlich tätigen Vorstand von den finanziellen Risiken des Oberliga-Spielbetriebes und können uns voll und ganz auf die Förderung des Duisburger Nachwuchses konzentrieren. Die P+C war in den letzten Jahren schon ein wichtiger Sponsor und Garant für den Erhalt des Eishockeystandortes Duisburg.“

