Füchse Duisburg: DNL3-Team schlägt HSV im Doppelpack

Nach zwei Wochenenden und vier Spielen steht das Eishockey-U-20-Team des EV Duisburg auf Rang zwei der DNL3. „Allerdings können wir das besser“, ist sich Trainer Dirk Schmitz sicher, nachdem sein Team den Hamburger SV mit 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) und 7:1 (3:0, 1:1, 3:0) besiegt hat. „Bereits im ersten Spiel waren wir die klar dominierende Mannschaft.“ Doch dem Coach fehlte der Zug zum Tor. „Wir haben zu viel klein-kein gespielt und uns damit auch in der Defensive immer mal wieder selbst in Schwierigkeiten gebracht“, so Schmitz. „Außerdem haben wir zu wenig Verkehr vor dem Tor gemacht, sodass es für den guten Hamburger Torhüter auch einfach war.“ Es trafen Lukas Siebenmorgen, Leon Marzi, Justin Bayer, Vincent Robach und Jason Wolf.

Am Sonntag lief es schon besser. „Mit dem ersten Drittel bin ich sehr zufrieden“, lobte Schmitz den verbesserten Auftritt. „Da haben wir den Gegner gut unter Druck gesetzt.“ Erst im Schlussdrittel lief es dann wieder so ähnlich wie tags zuvor. Torschützen waren Marc Lütty, Lennart Schmitz (je 2), Jason Wolf, Tom Orth und Vincent Robach.

Bitter: Julian Stahlhut fällt mit einem Schlüsselbeinbruch rund vier bis sechs Wochen aus. Am Samstag und Sonntag stehen die Partien bei den Löwen Frankfurt an, „die sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben“, so Schmitz.

U 17: 2:6 nach 6:2

Im Testspiel gegen den Regionalliga-Konkurrenten Neusser EV unterlag die Duisburger U-17-Mannschaft mit 2:6 (1:3, 0:2, 1:1), nachdem sie in der Vorwoche noch mit dem gleichen Ergebnis gewonnen hatte. „Wir haben das nicht so gut wie eine Woche vorher gemacht, uns unterliefen da einige Fehler“, so Schmitz. „Ich bin aber sehr zufrieden damit, wie wir im letzten Drittel reagiert haben. Das war wesentlich besser. Neuss ist zudem ein guter Gegner.“ Max Muscheid erzielte beide Tore.

Das U-15-Team des EVD gewann den Test gegen die Ratinger Ice Aliens mit 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). Trainer Fabian Schwarze packte sein Team bei der Ehre. „Das können wir besser. Trotz des Sieges war das kein wirklich gutes Spiel von uns“, so der Coach, der allerdings auch einen jungen Kader hat. „Dennoch haben wir Ratingen zu viele Chancen geschenkt.“ Ins Schwarze trafen Levin Semmler (2), Sophia Kazek, Lasse Schmitz, Samir Ansari und Erik Nimphius.

21 Tore gegen Aachen

Die U-13-B-Mannschaft hat ihren ersten Punktspieleinsatz der Saison in der Bezirksliga hinter sich gebracht und kam gleich mal zu einem Kantersieg: Beim Aachener EC gab es einen satten 21:1 (7:0, 7:0, 7:1)-Erfolg. Zwar war der Gegner recht schwach, dennoch haben es die EVD-Kinder gut gemacht. „Das sagt doch schon das Ergebnis“, betont Trainerin Daniela Schmitz. Je höher das Ergebnis wurde, desto mehr ging allerdings auch der Spielfluss verloren. „Da will halt jeder ein Tor schießen“, nahm es die Trainerin gelassen. Tore: Gabriel Meister (5), Deen Huber (4), Zoe Krug (3), Eemeli Luostarinen, Mikhail Laska (je 2), Talia Lenz, Tyler Boysen, Alessia De Vincenti, Lucy Ludwig und Davina Plis.

Das U-11-Team absolvierte das erste Doppel-Saisonspiel in der Landesliga und unterlag dabei dem EHC Troisdorf mit 2:5 und 3:7. „Das haben wir unnötig verloren und spielerisch war der Unterschied nicht so, wie es klingt. Wir haben ein junges Team, das Fehler machen darf, daran arbeiten wir. Die Kinder werden sich weiterentwickeln“, sagt Trainer Christian Ohler.