Füchse Duisburg besiegen Oberligist Hamm deutlich

Hamm statt Frankfurt – das kann auch im Eishockey mal ein Sprung nach oben sein. So gab Leon Brunet aus dem U-20-Team des Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg sein Startdebüt zwischen den Pfosten des Duisburger Tores. Und der junge Mann konnte sich beim 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) im Test-Rückspiel gegen die Hammer Eisbären gleich über seinen ersten Sieg freuen.

Die Füchse waren gegen den Oberliga-Neuling die klar tonangebende Mannschaft. Das schlug sich schnell in Zahlen nieder. 95 Sekunden waren vergangen, als Verteidiger Tim Cornelißen seine Mannschaft in Überzahl mit einem platzierten Schuss in den Winkel in Überzahl in Führung brachte. Nur 21 Sekunden später hielt Kevin Wilson im Slot einfach mal drauf – und erhöhte so auf 2:0. Spielerisch blieben die Füchse zwar bestimmend, doch im ersten Drittel musste gleich zweimal der Pfosten einen Torerfolg der Eisbären verhindern, die in Überzahl durch Kevin Orendorz nach zehn Minuten zum Anschlusstreffer kamen.

Füchse dominieren die Partie

Im Mitteldrittel sahen die maximal zugelassenen 300 Zuschauer, wie die Füchse davonzogen. Erst verpasste Coco Krämer um Haaresbreite einen Pass von Henri Ruotsalainen – doch nur Sekunden später klappte es auf umgekehrtem Wege (25.). Nach gut 32 Minuten schickte Kevin Wilson seinen Teamkollegen Peter Zirnow auf die Reise – und das erfolgreich. Er traf zum 4:1. Gut vier Minuten vor der Pause sorgte Jungtorhüter Brunet sehenswert dafür, dass es bei diesem Spielstand blieb. Im Schlussdrittel traf Kapitän David Cespiva doppelt – davon einmal in Unterzahl.

„Es war gut zu sehen, wie gut unser junger Torhüter gespielt hat. So etwas geht, weil sich jeder zerreißt. Das ist eine echte Mannschaft“, so Trainer Alex Jacobs. „Wir haben das Spiel in allen drei Dritteln kontrolliert, zum Teil sogar dominiert.“

Die Statistik:

Tore: 1:0 (1:35) Cornelißen (Neumann, Vaskovskyi/5-4), 2:0 (1:56) Wilson (Zirnow), 2:1 (9:57) Orendorz (Thau, Kraus/5-4), 3:1 (24:32) Ruotsalainen (Krämer, Cespiva), 4:1 (32:17) Zirnow (Wilson), 4:2 (46:03) Furda (Hoppe, Lorer), 5:2 (50:50) Cespiva (Krämer), 6:2 (52:24) Cespiva (Stroh/4-5), 6:3 (53:29) Thau (Dotter). Strafen: Duisburg 6, Hamm 4. Zuschauer: 300.