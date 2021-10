Füchse Duisburg beenden Vorbereitung mit 6:2-Sieg

Duisburg. Auch das Rückspiel gegen die Harzer Falken wurde zu einem sicheren EVD-Erfolg. Mit Marino Brlic kam ein weiterer U-20-Spieler zu seinem Debüt.

Der EV Duisburg hat die Vorbereitung auf die Eishockey-Saison 2021/22 in der Regionalliga West mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Nachdem die Füchse bereits das Hinspiel am Freitagabend am Wurmberg mit 8:6 gewonnen hatten, setzten sich die Schwarz-Roten auch daheim gegen Braunlage durch, diesmal mit 6:2 (3:0, 1:0, 2:2).

„Braunlage ist nur mit neun Stürmern und vier Verteidigern gekommen“, sagte EVD-Trainer Alex Jacobs. „Dennoch hatten wir zu Beginn des Spiels Probleme, in den Rhythmus zu finden. Trotzdem haben wir unsere Tore geschossen“, war der Coach mit den ersten 20 Minuten nicht komplett einverstanden. „Wir haben das aber in der ersten Pause angesprochen und sind dann besser geworden“, befand Jacobs. „Im letzten Drittel haben wir es dann verpasst, noch ein paar Tore mehr zu schießen. Dennoch war er einverstanden mit der Teamleistung. „Man kann auch nicht immer 100 Prozent des Potenzials abrufen. Außerdem hat der Braunlager Torhüter eine gute Leistung geboten“, sagte er über den Kanadier Tyler Dupuis, der im Kasten der Falken steht.

Kevin Wilson ist beim Saisonstart dabei

Zudem gab es noch einige Aspekte, die Jacobs Freude bereiteten. So kam mit Marino Brlic ein weiterer Spieler der eigenen U-20-Mannschaft zu seinen Premiereeinsätzen an diesem Wochenende. „Wir haben in beiden Partien komplett mit vier Reihen gespielt. Und wenn man sieht, dass der Junge erst eine Woche mit uns trainiert hat und dann so gut spielt, ist das ein Lob für die hervorragende Nachwuchsarbeit von Dirk Schmitz wert“, unterstreicht Jacobs. „Als Trainer habe ich überhaupt keine Angst, die Jungs zu bringen. Sie machen alle ihre Sache sehr gut.“

Am Wochenende fehlte Kevin Wilson, der sich zuvor im Spiel gegen Heerenveen verletzt hatte. „Ihm geht es schon wieder gut. Er wird beim Saisonstart am kommenden Wochenende zu 100 Prozent dabei sein – er wollte sogar heute schon ran. Aber wir wollten für ein Testspiel kein Risiko gehen. Es ist natürlich toll zu sehen, dass er unbedingt aufs Eis wollte“, sagt Jacobs.

In Torlaune zeigte sich einmal mehr Brett Mecrones, der dreimal traf und meist die Vorlagen von seinem Zwillingsbruder Derek bekam. Außerdem traf Lenny Schmitz doppelt; Vladimir Vaskovskiy markierte das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0.

Die Statistik:

Tore: 1:0 (4:19) Brett Mecrones (Derek Mecrones), Neumann), 2:0 (15:11) Schmitz (Derek Mecrones, Brett Mecrones), 3:0 (16:57) Vaskovskiy (Cohut), 4:0 (31:32) Schmitz (Cohut, Brett Mecrones), 4:1 (47:00) Krienke (Kolupaylo, Schirmacher), 5:1 (48:29) Brett Mecrones (Derek Mecrones, Cohut/4-5), 6:1 (53:05) Brett Mecrones (Derek Mecrones, Siebenmorgen), 6:2 (58:54) Pipp (Wiecki, Ehmann). Strafen: Duisburg 9, Braunlage 8. Zuschauer: 455.