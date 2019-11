FSV lässt die Zügel schleifen, gewinnt Derby aber klar

Duisburg. Das Duisburger Duell in der Landesliga ist zur Pause entschieden. Die Gäste aus Wanheimerort müssen mehrere personelle Rückschläge verkraften.

Markus Kowalczyk fand klare Worte. Als der Trainer des FSV Duisburg seine Mannschaft nach dem Derby in der Fußball-Landesliga gegen den DSV 1900 im Kreis versammelte, ließ er sie wissen: „Das war die bislang schlechteste Halbzeit, die ich bislang gesehen habe.“ Dann fügte er an: „Trotzdem Glückwunsch zum Sieg.“ An den drei Punkten für den Tabellenzweiten hatte es beim 4:1 (4:0) nämlich keinerlei Zweifel gegeben.