FSV Duisburg verliert beim Debüt des neuen Trainers

Sein Tor reichte nicht zum Sieg: Mehmet Zeki Tunc (rechts) brachte den FSV Duisburg in der Oberliga-Partie gegen die SpVg Schonnebeck in Führung. Trotzdem sicherten sich die Essener am Ende die Punkte.

Duisburg. Fußball-Oberligist FSV Duisburg unterliegt beim Debüt von Bartosz Maslon der Spvg Schonnebeck 1:2. Der neue Trainer lobt trotzdem sein Team.

Bartosz Maslon unternimmt an der Seitenlinie nahezu alles, um das Selbstvertrauen seiner neuen Mannschaft zu stärken. Der neue Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Duisburg wurde am Sonntag 90 Minuten lang nicht müde, um seine Spieler zu loben, zu pushen, anzufeuern – bei Abwehrspieler Mateusz Tietz sogar auf Polnisch. Das Ergebnis bei seinem Trainerdebüt fiel am Ende aus Duisburger Sicht trotzdem negativ aus. Der FSV unterlag an der Warbruckstraße der SpVg Schonnebeck mit 1:2 (0:1).

Der neue Mann an der Seitenlinie hatte in der Aufstellung vier Änderungen gegenüber der Vorwoche vorgenommen. Wichtig war vor allem die Rückkehr von Kapitän Nurettin Kayaoglu, der im defensiven Mittelfeld die Fäden zog. Die Gastgeber setzten schon in der dritten Minute ein Ausrufezeichen. Furkan Cakmak prüfte SpVg-Keeper Philipp Sprenger mit einem Distanzschuss. In Anschluss an einen Freistoß kam Nurettin Kayaoglu zum Abschluss, sein Schuss von der Strafraumgrenze war jedoch zu harmlos.

In der 23. Minute belohnten sich die Bullen aber für ihren engagierten Auftritt. Bei einer Unsicherheit in der Essener Abwehr setzte sich Mehmet Zeki Tunc durch und traf zur Führung, die zu diesem Zeitpunkt verdient war. Die favorisierten Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Erstmals brenzlig wurde es im FSV-Strafraum in der 28. Minute, als Robin Brandner nach einer scharfen Hereingabe aus kurzer Distanz den Ball verpasste.

Wende durch Essener Doppelschlag

Nach dem Seitenwechsel zollten beide Mannschaften dem hohen Tempo aus der erst Halbzeit Tribut und ließen es etwas ruhiger angehen. Für noch mehr Ruhe hätte Mehmet Zeki Tunc in der 50. Minute sorgen können, er setzte den Ball im Strafraum jedoch über das Tor.

Engagiert an der Seitenlinie: Bartosz Maslon, neuer Trainer des FSV Duisburg, feuert seine Spieler an. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hätte er mal getroffen! Wenig später drehten die Gäste das Spiel – mit unfreiwilliger Hilfe der Duisburger. FSV-Torwart Seiya Ihara ließ in der 53. Minute den Ball bei einem Freistoß von Kevin Barra abklatschen, Dennis Abrosimov bedankte sich für das Geschenk und staubte zum 1:1 ab. Bartosz Maslon wollte später nicht den Stab über den Japaner brechen. „So etwas kann immer passieren. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Wir hätten beim zweiten Ball wacher sein müssen“, so der Coach.

Auch sechs Minuten später hätte die FSV-Abwehr munterer sein können. Robin Brandner machte es nun besser als in der ersten Halbzeit. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite traf er zur Gästeführung.

Bartosz Maslon redete seine Spieler weiter stark: „Es ist noch nicht vorbei.“ Das war es am Ende dann aber doch, weil den Duisburgern im Spiel nach vorne nicht mehr viel einfiel. Der Coach haderte zudem mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen: „Im Detail hatte Schonnebeck Vorteile.“ In der Nachspielzeit hätte Nurettin Kayaoglu noch den Lucky Punch zum Remis setzen können, doch der Routinier verfehlte mit seinem Freistoß aus 23 Metern knapp das Schonnebecker Tor.

„Die Niederlage tut weh. Ich mache meiner Mannschaft aber keine Vorwürfe. Auf diese Leistung können wir aufbauen“, sagte Bartosz Maslon nach der Partie Am kommenden Sonntag ist der FSV im Kellerduell beim Cronenberger SC gefordert.