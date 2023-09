FSV Duisburg: Trainer Ayar lässt im Pokal rotieren

Erol Ayar (rechts) steht beim FSV weiter an der Seitenlinie.

Duisburg. Beim FSV Duisburg setzt Präsident und Interimstrainer Erol Ayar klare Prioritäten. Am Mittwochabend ist der Spitzenreiter der Oberliga zu Gast.

Es ist ein Pflichtspiel, aber vor allem eine Pflichtübung. „Die Meisterschaft hat für uns klare Priorität“, sagt Erol Ayar, 1. Vorsitzender des FSV Duisburg und seit dem Rücktritt Julien Schneiders vor einigen Wochen auch Interimstrainer des Landesligisten. Am Mittwoch um 19.30 Uhr empfängt er mit seinem Team in der zweiten Runde des Niederrheinpokals den souveränen Oberliga-Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg.

Nach zuvor vier Niederlagen bei 0:19 Toren hat der FSV am Sonntag mit dem 2:1-Sieg beim SV Biemenhorst mal wieder für eine positive Überraschung gesorgt und den Sprung auf Relegationsplatz 15 geschafft. Erol Ayar will aber so schnell wie möglich das ohne Zweifel rettende Ufer erreichen und hat dafür im nächsten Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15.30 Uhr) fest einen Sieg eingeplant.

Vor diesem Hintergrund dürfte im Pokalspiel die Rotationsmaschine angeworfen werden. „Einige Spieler werden die Chance bekommen, sich zu beweisen“, so Ayar. Der kurz vor Ende der Wechselfrist vom VfR Fischeln gekommene, aber bislang noch nicht eingesetzte japanische Stürmer Suguru Matsumoto dürfte dafür ebenso ein Kandidat sein wie der Syrer Wardeshan Ali, der als zuvor vereinsloser Akteur erst in der vergangenen Woche zum Kader gestoßen ist. Mittelfeldmann Soultan Karamoa, ebenfalls kurzfristig nachverpflichtet, gab in Biemenhorst bereits ein 45-Minuten-Debüt.

