FSV Duisburg testet kurzfristig bei starkem Oberligisten

Duisburg. Landesligist FSV Duisburg trägt kurz vor dem Saisonstart noch einmal Testspiele gegen starke Gegner aus. Preußen spielt nur 2:2 in Angermund.

Die Erinnerungen sind noch nicht ganz verblasst. In der vergangenen Fußball-Oberliga-Saison musste sich der FSV Duisburg in den beiden Partien gegen Ratingen 04/19 klar mit 1:6 und 0:3 geschlagen geben. Am Donnerstagabend treffen beide Teams nun in einem kurzfristig vereinbarten Testspiel aufeinander, das um 19.30 Uhr in Ratingen angepfiffen wird.

Julien Schneider, der Trainer des Landesligisten, nahm die Anfrage gern an: „Der eigentliche Gegner der Ratinger hatte abgesagt. Das Spiel passt uns ganz gut, zumal wir am Sonntag mit dem VfB Homberg noch einmal gegen einen Oberligisten antreten.“ In diesen beiden sportlich fraglos anspruchsvollen Duellen will Schneider noch einmal „Mentalität und Laufbereitschaft“ demonstriert bekommen. Schon am Samstag, 5. August, um 17 Uhr steht der Ligastart gegen Blau-Weiß Mintard an.

Die Kreisliga-A-Fußballer von Preußen Duisburg kamen in ihrem Testspiel beim klassentieferen TV Angermund zu einem 2:2 (0:1)-Unentschieden. Ostrowski erzielte beide Tore der Duisserner, bei denen übrigens Michael Dolata wieder als Trainer an der Seitenlinie steht. Die Partie der „Zweiten“ von Viktoria Buchholz beim VfR 08 Oberhausen wurde kurzfristig abgesagt.

Außerdem spielten: Grün-Weiß Holten II – Viktoria Wehofen II 1:3 (1:0), Tore: Gennermann, Grützner, Horstkamp; Adler Oberhausen II – VfB Obermarxloh 1:3 (0:2), Tore: Ullrich, Nalbantciyan, Eigentor Adler; Hertha Hamborn – SV Haesen/Hochheide 0:3 (0:2), Tore: Rashied, Baytekin, Kayas; FC Rumeln-Kaldenhausen II – Mülheim 07 II 1:5 (0:2), Tor: Heller.

Auch am Donnerstagabend sind einige Kreisligisten im Einsatz. In Rheinhausen kommt es um 19.30 Uhr zum Derby zwischen der zweiten Mannschaft des OSC und dem VfL Rheinhausen. Zeitgleich empfängt der VfL Wedau die dritte Mannschaft der SG Duisburg-Süd. Um 20.15 Uhr bittet außerdem Rhenania Hamborn die Reserve von Rot-Weiß Oberhausen zum Duell.

Weitere Testspiele am Donnerstag: Blau-Weiß Oberhausen – SV Beeckerwerth (19.15 Uhr), TuS Mündelheim II – SV Duissern, Adler Oberhausen – FC Albania Duisburg, Wanheim 1900 II – Turnerschaft Rahm II, TV Kapellen – TuS Baerl (alle 19.30 Uhr), Turnerschaft Rahm – TuS Asterlagen II (19.45 Uhr).

