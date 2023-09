FSV Duisburg stoppt Pleitenserie mit 2:1 in Biemenhorst

Duisburg. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gelingt dem FSV Duisburg mal wieder eine positive Überraschung. Der Trainer kennt den Grund.

Der FSV Duisburg ist immer für Überraschungen gut – ab und an sogar für positive. Eine solche war am Sonntag sicher der 2:1 (1:1)-Sieg des zuletzt sportlich so gebeutelten Fußball-Landesligisten beim Tabellenzweiten SV Biemenhorst. Nach zuletzt vier Niederlagen mit 0:19 Toren soll damit die Wende zum Besseren begonnen haben.

Für Präsident und Interimstrainer Erol Ayar war die Wahl der taktischen Formation der Schlüssel zum Erfolg. „Wir haben mit einem 5-4-1-System gespielt“, so Ayar, der als einzige Spitze Tyler Nkamanyi aufbot. Der letztjährige A-Jugendliche zahlte das Vertrauen mit den beiden entscheidenden Treffern zurück: Er traf schon in der fünften Minute zur Führung, was die Bocholter Gastgeber allerdings nur vier Minuten später mit dem Ausgleich durch Felix Scharf beantworteten, und erzielte in der 58. Minute das Siegtor. „Wir haben verdient gewonnen, das haben uns auch die Biemenhorster bestätigt“, sagt Erol Ayar, der in dieser Woche Gespräche mit Trainerkandidaten führen will.

FSV: Lawrence – Sahin, Demircan, Alameddine, Giourouk, Kara Ali – Ogbonna, Mallek (73. Mpianza), Karamoah (46. Aota), El Moumen – Nkamanyi (90./+2 Kapinga).

Tore: 0:1 Nkamanyi (5.), 1:1 Scharf (9.), 1:2 Nkamanyi (58.).

