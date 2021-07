FSV Duisburg startet in der Oberliga gegen den 1. FC Monheim

Am 22. August rollt in der Fußball-Oberliga wieder der Ball. Der FSV Duisburg ist mit von der Partie.

Duisburg. Der Fußball-Verband Niederrhein hat den Oberliga-Spielplan veröffentlicht. Erstmals gibt es eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde.

Der Fußball-Verband Niederrhein hat am Mittwoch den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Der FSV Duisburg startet am Sonntag, 22. August, mit einem Heimspiel in die neue Saison. Um 15.30 Uhr wird der 1. FC Monheim an der Warbruckstraße zu Gast sein. Die erste Auswärtspartie des FSV steht am Sonntag, 29. August, 15.30 Uhr, beim 1. FC Mönchengladbach auf dem Programm.

In der Oberliga gibt es ein Novum. Nach der Hinrunde greift der Verband zum Stift und unterteilt die Liga in eine Aufstiegs- und eine Abstiegsrunde. Der FVN entzerrt damit den Terminplan der mit 23 Klubs großen Oberliga. Im gewohnten Modus hätte jedes Team 44 Partie austragen müssen, so sind es nun nur noch 32 oder 33.

„Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Saison und auch im Hinblick darauf, dass die Corona-Pandemie uns vielleicht noch einmal zu Unterbrechungen zwingen könnte, hatten wir uns einstimmig für diesen Modus entschieden. So bekommen wir Luft für eventuelle Ausweichtermine“, erklärt der FVN-Ausschussvorsitzende Wolfgang Jades.

Die Hinrunde endet am 27. März. Die Mannschaften nehmen ihre erzielten Punkte mit in die zweite Serie, die am 19. Juni enden wird.

Die Termine des FSV Duisburg

FSV – 1. FC Monheim (So., 22. August, 15.30 Uhr), 1. FC Mönchengladbach – FSV (So., 29. August, 15.30 Uhr), FSV – VfB 03 Hilden (So., 12. September, 15.30 Uhr), SC Velbert – FSV (So., 19. September, 15 Uhr), FSV – SF Niederwenigern (So., 26. September, 15.30 Uhr), TV Jahn Hiesfeld – FSV (So., 3. Oktober, 15 Uhr), FSV – SpVg Schonnebeck (So., 10. Oktober, 15.30 Uhr), Cronenberger SC – FSV (So., 17. Oktober, 15 Uhr).

FSV – SC Union Nettetal (So., 24. Oktober, 15.30 Uhr), SC Düsseldorf-West – FSV (So., 31. Oktober, 15.30 Uhr). FSV – Sportfreunde Baumberg (So., 7. November, 15.30 Uhr), 1. FC Kleve 63/03 – FSV (So., 14. November, 14.30 Uhr), FSV – TSV Meerbusch (So., 28. November, 15.30 Uhr), 1. FC Bocholt – FSV (So., 5. Dezember, 15.30 Uhr).

FSV – SSVg Velbert (So., 12. Dezember, 15.30 Uhr), TVD Velbert – FSV (So., 19. Dezember, 15 Uhr), FSV – SpVgg Sterkrade-Nord (So., 20. Februar, 15.30 Uhr), Schwarz-Weiß Essen – FSV (So., 27. Februar, 15 Uhr), FSV – FC Kray (So., 6. März, 15.30 Uhr), DJK Teutonia St. Tönis – FSV (So., 13. März, 15.30 Uhr), FSV – TuRU Düsseldorf (So., 20. März, 15.30 Uhr), Ratingen 04/19 – FSV (So., 27. März, 15 Uhr).

