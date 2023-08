FSV Duisburg: Sechs Punkte sind das Ziel von Coach Schneider

Duisburg. Nach der Auftaktniederlage strebt der Trainer des FSV Duisburg in der englischen Woche zwei Siege an. Am Mittwoch geht’s nach Lowick.

Ein Ausflug aufs Land: Die gleich zum Start in der Fußball-Landesliga angesetzte englische Woche führt den FSV Duisburg am Mittwochabend nach Bocholt. Bei den Sportfreunden Lowick will der Oberliga-Absteiger ab 20 Uhr das schaffen, was am Samstag gegen Blau-Weiß Mintard nicht gelungen ist: die ersten Punkte zu holen.

„Am Ende der Woche wollen wir mit sechs Punkten dastehen“, sagt FSV-Trainer Julien Schneider. Die 1:2-Auftaktniederlage hat er mit seiner Mannschaft im Dienstagstraining aufgearbeitet, ohne ihr übertrieben nachzutrauern: „Die Punkte werden wir nicht mehr holen, die Punkte in Lowick können wir holen.“

Dabei könnte erstmals Chrysanth Mallek helfen. Der Hoffnungsträger für den Angriff fehlte im Auftaktspiel, weil er sich bei einem Autounfall leicht verletzt hatte, soll aber nun nach Möglichkeit im Kader stehen und vielleicht auch gleich von Beginn an spielen. „Luis Bukvasevic hat seine Sache gut gemacht“, sagt Julien Schneider über Malleks Vertreter, der einspringen musste, obwohl er urlaubsbedingt zuvor kaum trainiert hatte.

Mit Mohammed Faiz und Ryoya Aota sind zwei weitere Neuzugänge erstmals spielberechtigt. Julien Schneider ist zuversichtlich, von der langen Fahrt etwas mitzubringen: „Das Mintard-Spiel hat gezeigt, dass wir nicht weit weg sind.“

