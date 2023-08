FSV Duisburg reist zum Duell der Punktlosen nach Sterkrade

Duisburg. Der FSV Duisburg will die Wende zum Besseren schaffen. Trainer Schneider erklärt, warum das letzte Ergebnis des Gegners nicht von Belang ist.

Der Blick geht wieder nach vorn – gezwungenermaßen. Zwei Spiele liegen hinter dem FSV Duisburg, die für den Absteiger aus der Fußball-Oberliga nicht gut verlaufen sind. Um den kompletten Fehlstart in der Landesliga abzuwenden, muss nun ein Erfolgserlebnis her – bei der SpVgg Sterkrade-Nord, die ebenfalls ohne Punkt dasteht und nach der 0:8-Packung beim SV Scherpenberg sogar Tabellenletzter ist. Das ist für FSV-Trainer Julien Schneider vor dem Duell am Samstag (16 Uhr, Nordler Park) allerdings kein Maßstab.

„Das Ergebnis ist egal. Da das Torverhältnis für die Abschlusstabelle keine Rolle mehr spielt und auch der direkte Vergleich nicht mehr zählt, macht es keinen Unterschied, ob man mit 0:1 oder 0:25 verliert. Und das haben die Spieler auch in den Hinterköpfen“, ist sich Schneider sicher. Was zählt, sind nur noch die Punkte – und da wird zumindest bei einem der beteiligten Teams nach dem Abpfiff nicht mehr die Null stehen.

Schneider ist hoffnungsfroh, dass es sich dabei um seine Schützlinge handeln wird. Die 1:4-Niederlage am Mittwochabend bei den Sportfreunden Lowick hat er verdaut, wenngleich es ihn weiter wurmt, dass die starke erste Hälfte nicht in eine deutliche Führung umgemünzt wurde und dann nach Wiederbeginn ein schwerer mentaler Einbruch erfolgte, durch den der FSV am Ende praktisch chancenlos war. „Wir haben Spieler auf dem Platz, die kaum eine Vorbereitung hatten und auf die man jetzt setzen muss. Das wird sich halt nach und nach bessern“, ist der Coach sicher. Was es dafür brauche, ist das Erfolgserlebnis – und das muss in Oberhausen her.

Dass es einige Umstellungen geben wird, ist naheliegend. Der in Lowick fehlende Ardit Zekjiri kehrt auf jeden Fall ins defensive Mittelfeld zurück, die dort erstmals eingewechselten Mo Faiz und Chrysanth Mallek sind die ersten Kandidaten für einen Startelfplatz.

