FSV Duisburg macht in der Landesliga den Fehlstart perfekt

Duisburg. Der Absteiger aus der Oberliga findet sich auch in der Landesliga noch nicht zurecht. Trainer Julien Schneider zieht ein bitteres Fazit.

Der Fehlstart des FSV Duisburg ist perfekt. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Blau-Weiß Mintard blieb der Absteiger aus der Fußball-Oberliga auch im zweiten Saisonspiel der Landesliga punktlos. Bei den Sportfreunden Lowick musste sich das Team von Trainer Julien Schneider mit 1:4 (1:1) geschlagen geben.

„In der ersten Hälfte waren wir überlegen und hätten führen müssen“, fand der FSV-Coach nachher. Die Bocholter Gastgeber warteten auf ihre Chance für schnelle Angriffe und waren dann auch nach einem Ballverlust im Mittelfeld in der 21. Minute durch Jens Terörde erfolgreich. Drei Minuten später gelang jedoch die schnelle Antwort, als Emre Bayrak nach einem abgewehrten Freistoß zum 1:1 abstaubte.

In einem nach dem Wechsel weiterhin offenen Spiel suchte der FSV, bei dem nach einer Stunde Sturm-Neuzugang Chrysanth Mallek in die Partie kam, weiter nach seiner Chance. Doch die Gäste wurden in der 64. Minute mit dem erneuten Rückstand durch Nick Ebben kalt erwischt. „Danach sind wir in unsere Einzelteile zerfallen“, stellte Julien Schneider konsterniert fest. Der Trainer musste mitansehen, wie seine Mannschaft nun jedes Aufbäumen vermissen ließ und sich in die Niederlage ergab, die durch Jovan Obradovic (78.) sowie erneut Ebben (81.) noch deutlicher wurde.

Julien Schneiders bitteres Fazit: „Auf diese Art und Weise kannst Du keine erfolgreiche Saison spielen. Ich kann kurz nach dem Spiel nicht sagen, woran es gelegen hat, aber es muss dringend aufgearbeitet werden. So etwas darf einfach nicht passieren.“ Die Zeit, um ins Detail zu gehen, ist kurz: Schon am Samstag (16 Uhr) geht es mit dem Spiel bei der ebenfalls noch punktlosen SpVgg Sterkrade-Nord weiter, die nach der 0:8-Klatsche beim SV Scherpenberg auf dem letzten Platz steht.

FSV: Laroshi – Bayrak, Bayram (69. Cömert), Demircan – Serdar (78. Alameddine), Sahin – Markovic (82. Faiz), Kara Ali, Nkamanyi (59. Ogbonna) – Cakmak (59. Mallek), Bukvasevic.

