FSV Duisburg kassiert auch in Lintfort wieder fünf Gegentore

Duisburg. Der FSV Duisburg ist beim 1. FC Lintfort nicht chancenlos, doch es reicht wieder nicht. Der Torjäger der Gastgeber schnürt einen Viererpack.

Gut, dass die Tordifferenz für die Platzierung in den Fußball-Amateurligen keine Rolle mehr spielt: Der FSV Duisburg weist seit Sonntag nämlich mit einem Wert von -27 die schlechteste in der Gruppe 2 der Landesliga auf. Nach dem 2:5 (1:2) beim 1. FC Lintfort steckt der Oberliga-Absteiger auch eine Etage tiefer wieder im Keller fest.

Es hätte allerdings nicht so ausgehen müssen. „Wir hätten in Führung gehen müssen. Stattdessen werden wir wieder so bestraft“, so Vereinschef und Interimstrainer Erol Ayar, der mit der Chancenverwertung seines Teams vor der Pause haderte. Ein Lattentreffer von Tyler Nkamanyi, eine Riesenmöglichkeit von Can Serdar, der die Kugel vor dem Tor vertändelte – und stattdessen fast aus heiterem Himmel das 1:0 für die Lintforter durch Torjäger Florian Ortstadt (21.). Zwar konnte danach Luis Bukvasevic ausgleichen (28.), doch nur wenig später schlug Ortstadt erneut zu (31.).

Der FCL-Mittelstürmer war zwei Minuten nach der Pause schon wieder erfolgreich, aber die Gäste ließen sich nicht unterkriegen. Ridvan Demircans Anschlusstor (79.) sollte die Aufholjagd einleiten, doch die wurde jäh gestoppt, als Ardit Zekjiri in der 87. Minute für eine Notbremse die rote Karte kassierte. In Unterzahl nutzte ein weiteres Mal Ort­stadt einen Fehler von Keeper Newton Lawrence (90.), ehe Robin von Radecke in der Nachspielzeit den Deckel draufpackte.

FSV: Lawrence – Kara Ali, Demircan, Alameddine – Ogbonna (76. Mpianza), Zekjiri, Serdar, El Moumen (87. Faiz), Cakmak – Nkamanyi, Bukvasevic (58. Bostanci).

Tore: 1:0 Ortstadt (21.), 1:1 Bukvasevic (28.), 2:1, 3:1 Ortstadt (31., 47.), 3:2 Demircan (79.), 4:2 Ortstadt (90.), 5:2 von Radecke (90./+4).

Rote Karte: Zekjiri (FSV, 87., Notbremse). (T. K.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg