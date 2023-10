FSV Duisburg im Pokal weiter – aber Rote Karte stört

Duisburg. Nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen Eintracht Walsum kommt der FSV noch sicher weiter. Doch ein Leistungsträger wird nun erst einmal fehlen.

Nachdem es zuletzt in der Meisterschaft mit zwei Siegen wieder besser gelaufen war, hielt sich Fußball-Landesligist FSV Duisburg auch im Kreispokal am Feiertag schadlos. Beim A-Kreisligisten Eintracht Walsum gab es in der dritten Runde einen 4:2 (1:1)-Erfolg für den Ex-Oberligisten.

Gegenüber dem 4:2-Erfolg gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter hatte Trainer Erol Ayar einige Änderungen in seiner Startformation vorgenommen und Akteure wie Mohammed Faiz, Ryoya Aota und Yusuf Akmese aufgeboten, die zuletzt nur wenig Spielzeit erhalten hatten. „Man hat dann zwar auch gesehen, dass wir keine eingespielte Mannschaft auf dem Platz hatten, aber trotzdem hätten wir schon zur Pause führen müssen. Leider waren die Jungs zu eigensinnig“, so Ayar. Die Quittung dafür gab’s nach dem 1:0 durch Faiz (7.) in Form des Walsumer Ausgleichs, den Andreas Lübbe nach 22 Minuten erzielte.

Nach dem Wechsel gab’s die Rolle rückwärts. Mit Furkan Cakmak, Ilias El Moumen, Tyler Nkamanyi und Burkay Bostanci kamen vier Akteure in die Partie, die am Sonntag maßgeblichen Anteil am Sieg besessen hatten. Trotzdem folgte aber zunächst die kalte Dusche, als Karlen Nikoyan die Gastgeber nach 53 Minuten sogar in Führung brachte. Der FSV blieb aber am Ball und schaffte die Wende. Tyler Nkamanyi glich aus (63.), Onour Kara Ali traf fünf Minuten später zum 3:2.

Ilias El Moumen wird dem FSV nun fehlen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Aufregung gab es dann in der 77. Minute. Der erst kurz zuvor eingewechselte, aber bereits verwarnte Walsumer René-Tobias Rybka foulte Gästekicker Ilias El Moumen und kassierte dafür von Schiedsrichter Marc Waldbach die gelb-rote Karte. Augenblicke später musste aber auch der gefoulte El Moumen runter – mit glatt Rot! Was war geschehen? „Ein Walsumer hat Ilias angemeckert, dass er geschauspielert habe. Der hat darauf gesagt, dass sein Kollege ihn wie ein Idiot umgehauen habe“, schildert Erol Ayar. Dies fasste der Unparteiische offensichtlich als Beleidigung auf, die mit einem Platzverweis zu bestrafen war – eine äußerst fragwürdige Sichtweise. Dies bedeutet übrigens, dass El Moumen nun auch für die Meisterschaft gesperrt ist und auf jeden Fall am Sonntag im Spiel beim ESC Rellinghausen fehlen wird.

Mit zehn gegen zehn ging es weiter. Der FSV ließ aber keine Zweifel mehr aufkommen und machte in der 83. Minute durch Felix Mpianza alles klar.

