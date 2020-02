FSV Duisburg braucht nur eine gute Hälfte gegen Solingen

Mit der Papierform ist das immer so eine Sache. Die drei erstplatzierten Mannschaften in der Gruppe 1 der Fußball-Landesliga hatten es am Nachholspiel-Samstag jeweils mit Gegnern aus der Abstiegszone zu tun, doch nur eine wurde ihrer Favoritenrolle auch gerecht: Der FSV Duisburg hielt sich mit dem 4:2 (3:0) über den Tabellenletzten VfB Solingen schadlos, während Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld beim 1:1 beim SV Wermelskirchen in letzter Minute einen Komplettstolperer abwendete und der Tabellendritte SC Düsseldorf-West trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 gegen den Vorletzten VfB Speldorf hinauskam.

Der Abstand zum Tabellenersten aus Dinslaken beträgt jetzt nur noch drei Punkte – und das war sicherlich das Positivste, was sich über diesen Samstagnachmittag an der Warbruckstraße sagen ließ. Wie so oft gegen Kontrahenten aus dem unteren Tabellensegment tat der FSV das Nötigste, um sich eine sichere Führung zu erspielen, und ließ dann mal wieder im zweiten Durchgang die Zügel schleifen. Dass Solingen plötzlich wieder in die Partie fand, war durchaus ein bisschen skurril, nachdem die mitgereisten Fans aus der Klingenstadt zwischenzeitlich schon lautstark die völlig fehlende Gegenwehr ihrer Mannschaft beklagt hatten.

Hiergeblieben: Solingens Kapitän Francesco la Rosa (links) hindert Ricardo Ribeiro regelwidrig am Weglaufen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Das war bereits in der allerersten Minute zu beobachten, als sich Muhammet Karpuz mal wieder in seiner Spezialdisziplin versuchen durfte: Freistöße. Der Innenverteidiger legte sich die Kugel 20 Meter vor dem VfB-Tor in halbrechter Position hin und lupfte sie ganz einfach über die wie zu Dekorationszwecken hingestellte Drei-Mann-Mauer. Gästekeeper Dennis Trunschke blieb auch lieber stehen – und schon hieß es 1:0.

Ein-Mann-Show von Boran Sezen

Es folgte die Ein-Mann-Show des Boran Sezen, der in vorderster Spitze diesmal den Vorzug gegenüber Neuzugang Oguzhan Cuhaci erhalten hatte. Erst konnte er nach einem verunglückten Schussversuch von Ismail Öztürk unbedrängt zum 2:0 einschieben (26.), dann köpfte er eine Freistoßflanke von Karpuz ohne Gegenspieler ein (43.), ehe er schließlich in der 58. Minute eine starke Vorarbeit von Linksverteidiger Tayfun Cakiroglu aus fünf Metern zum 4:0 verwertete. Wenig später musste Winterzugang Cakiroglu vom Feld, weil sich sein Oberschenkel wieder bemerkbar machte – und mit diesem Wechsel ging auch ein wenig die Struktur verloren. „Das war danach leider ein bisschen eine Kettenreaktion“, meinte Vertretungstrainer Thomas Cvetkovic, der zwischen der 56. und der 69. Minute alle vier Wechselmöglichkeiten nutzte.

Das erste Solinger Tor, das Tim Schreckenberg völlig freistehend per Kopf in der 65. Minute erzielte, kam scheinbar komplett aus dem Nichts, munterte die bis dahin nicht stattfindenden Gäste aber merklich auf. Nach 78 Minuten leistete sich Muhammet Karpuz als letzter Mann einen kapitalen Ballverlust gegen Habib Daff, den er dann im Strafraum zu Boden beförderte – Glück, dass es dafür nicht die rote Karte setzte. Daff verwandelte den Elfmeter selbst zum 4:2. Dass es nicht noch enger wurde, war der mangelnden Qualität der danach noch folgenden Solinger Angriffe geschuldet; ein stärkerer Gegner hätte den FSV sicherlich in deutlich größere Nöte gebracht.