Freies Wochenende des VfB Homberg gestrichen

Chance vertan! Die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg brachten sich nach ihrem guten Lauf in den letzten Wochen am Mittwoch selbst um einige positive Auswirkungen. Mit dem 0:1 gegen den SV Bergisch Gladbach nahmen sie sich selbst das von Sunay Acar versprochene freie Wochenende.

„Zum ersten Mal in dieser Saison bin ich richtig enttäuscht von meiner Mannschaft. Jetzt trainieren wir durch“, verspricht der Coach, dem die Niederlage gegen den bis dato Drittletzten schwer zu schaffen machte: „Wir hätten richtige Bigpoints holen können. Da hatte ich eine andere Einstellung erwartet.“

Denn was noch viel bitterer wirkt, ist die vergebene Chance, sich mit einem Sieg im Nachholspiel auf sieben Punkte von den Abstiegsrängen abzusetzen. Stattdessen droht den Hombergern an ihrem kommenden spielfreien Wochenende der Rückfall in die Gefahrenzone. Selbst bei einem Remis hätte der VfB noch fünf Zähler Abstand zum Tabellenkeller gehalten und den direkten Konkurrenten aus Bergisch Gladbach weiterhin auf sechs Punkte distanziert.

VfB-Coach Acar: „Noch nie war ich so sauer“

So können die 09er mit einem Sieg bei Schlusslicht Ahlen den VfB am Samstag bereits einholen. Für Sunay Acar eine völlig unnötige und vermeidbare Situation „Wenn wir unser Ding gemacht hätten, wären wir mit einem 0:0 aus dem Spiel gegangen“, glaubt der Coach, „Bergisch Gladbach hat uns nicht an die Wand gespielt und im 5-3-2-System selbst nur auf Konter gelauert. Aber wir haben nicht alles gegeben, der Gegner hat in jeder Situation mehr reingeworfen. Ich weiß nicht, wie viele Zweikämpfe wir verloren haben. Wir haben um das Gegentor gebettelt.“

Dass dies dann erst in der 72. Minute fiel, war allein dem Sahnetag von Keeper Philipp Gutkowski zu verdanken. „Kein Spieler von uns hatte eine positive Zweikampfbilanz, außer unser Torwart. Ohne Pippo hätten wir das Spiel mindestens 0:4 verloren.“ Letztendlich wäre dieses Ergebnis bei allem Lob für seinen Schlussmann für Acar sogar der passende Denkzettel gewesen: „Die Jungs sind mit dem 0:1 noch viel zu gut weggekommen“, stellt der Coach klar. „Wir haben schon schlechte Spiele gemacht und wir haben auch schon deutlich verloren. Aber noch nie war ich so sauer wie dieses Mal.“

Den letzten Auftritt dieser Art legte der VfB vor fast genau einem Jahr hin – beim 0:2 im Heimspiel gegen Bergisch Gladbach. „Ich habe die richtige Mentalität nicht erkannt“, so Acar. „Wir haben Köln, Lotte und Wuppertal weggehauen. Aber es gibt Niederlagen, mit denen du drei gute Spiele komplett über den Haufen werfen kannst. Das war so eine“, war es Acar ein Rätsel, warum sein Team ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel die Zügel schleifen ließ.

Die Bereitschaft fehlte beim VfB Homberg

Dass es womöglich die Angst vor der eigenen Courage war oder seine Elf aufgrund der aussichtsreichen Situation etwas nervös und gehemmt war, will der Trainer nicht ausschließen. „Ich kenne das Gefühl, wenn du etwas gelähmt in so ein wichtiges Spiel gehst. Aber dann musst du dich da reinmalochen und reinkämpfen. Das ist uns selbst bis zur 72. Minute nicht gelungen, obwohl es bis dahin noch 0:0 stand. Es ist uns nicht gelungen, weil uns die Bereitschaft dazu gefehlt hat. Und wenn du in so einem wichtigen Spiel die Bereitschaft nicht erkennst, machst du dir als Trainer richtig Gedanken.“

Zeit zum Nachdenken ist nun erst einmal genug, bevor es am 12. Dezember mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund II weitergeht. „Zeit, darüber nachzudenken, wie wir wieder die Mentalität hochfahren können, dass wir arbeiten müssen“, sagt Acar. „Denn nur über die Arbeit geht es. Wir machen keinen Gegner in dieser Liga mal eben im Vorbeigehen weg. Wir sind ein Malocherklub“, mahnt der Coach, auch bei den verdienten Erfolgen, die der VfB in den letzten Wochen erzielte, nicht abzuheben.

Wie auch immer die Ausgangslage vor dem Spiel gegen den BVB sein wird – eines stellt Sunay Acar klar: „Wir sind im Abstiegskampf. Wer da nicht kämpft, steigt ab.“