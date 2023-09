Freiburg soll beim MSV Duisburg keinen Spaß am Fußball haben

Duisburg. Nach dem komplett misslungenen Saisonauftakt soll es für den MSV Duisburg im ersten Heimspiel gegen den SC Freiburg besser laufen.

Die Misere bei den deutschen Fußball-Nationalteams der Männer und Frauen ließ sich zuletzt auch auf die lokale Ebene herunterbrechen. Beim MSV Duisburg waren es zunächst ebenfalls die Männer, die für ein ständiges Stimmungstief bei den Fans sorgten, was dann letztlich zur Trennung vom Trainer führte, ehe dann die Frauen – in diesem Fall mit der 0:9-Klatsche bei der TSG 1899 Hoffenheim zum Bundesliga-Saisonstart – sogar noch einen oben drauf setzten. Wenn es mit den sportlichen Parallelen weitergehen soll, wäre am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena beim Gastspiel des SC Freiburg freilich das erste Erfolgserlebnis der Saison fällig, denn die DFB-Kickerinnen haben ja in dieser Woche mit dem 4:0-Sieg gegen Island auch den ersten Schritt zur Besserung der Lage unternommen.

Da endet aber auch die Vergleichbarkeit, denn Pokalfinalist Freiburg reist zweifellos als Favorit an – vor allem nach dem furiosen Auftakt mit dem 2:2 in allerletzter Sekunde gegen Meister FC Bayern München. „Das war keine Riesenüberraschung, weil sie schon lange eine spielstarke, technisch gute Mannschaft sind“, betont MSV-Coach Thomas Gerstner. Derartige Qualitäten konnte sein Team am ersten Spieltag nicht unter Beweis stellen; vielmehr wurden die Zebras von Hoffenheim phasenweise vorgeführt, was trotz der grundsätzlichen Erwartbarkeit einer deutlichen Niederlage zweifellos gleich wieder am Selbstbewusstsein einer chronisch als Abstiegskandidat eingestuften Truppe genagt haben dürfte.

Dank der Länderspielpause hatte Thomas Gerstner zwei Wochen Zeit, seine Schützlinge wieder aufzubauen. Das Testspiel beim FSV Gütersloh brachte einen 2:0-Sieg, was zweifellos der Moral gut tat, aber letztlich wenig aussagt. „Wir werden alles daran setzen, dass wir besser auftreten, eine bessere Balance haben und besser in die Zweikämpfe kommen als zuletzt in Hoffenheim“, lautet die Devise des MSV-Trainers, der „dem Gegner den Spaß am Fußball nehmen“ will. Eine, die mit ihrer Aggressivität dafür prädestiniert wäre, ist nicht dabei: Sarah Freutel fällt wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen aus. Dafür könnte Antonia Halverkamps wieder ins Team zurückkehren. (T. K.)

