Frauen des Rumelner TV verlieren im Finale gegen Geldern

Duisburg. Die Rumelnerinnen unterliegen im Endspiel des Bezirkspokal dem VC Eintracht Geldern. Dezimierte Männer verlieren gegen den Moerser SC.

Die Volleyballerinnen des Rumelner TV haben den Gewinn des Bezirkspokals verpasst. Im Finale unterlagen die Duisburgerinnen dem Regionalliga-Absteiger VC Eintracht Geldern mit 0:3 (22:25, 17:25, 20:25), nachdem Geldern im Halbfinale mit 3:1 gegen den gastgebenden Düsseldorfer SC 99 II gewonnen hatte.

Führung aus der Hand gegeben

„Im Vorfeld war unklar, mit welchem Team Geldern antreten würde“, sagte Trainer André Engel. Letztlich waren aber sechs Spielerinnen der ersten Mannschaft dabei. Dennoch ging der Verbandsligist aus Rumeln im ersten Satz mit 19:12 in Führung. „Aber plötzlich haben sich Fehler und Unkonzentriertheiten eingeschlichen“, seufzte der Coach. So drehte der Favorit den Satz und gewann auch den zweiten Durchgang. „Im dritten Satz haben wir auch nochmal geführt. Schade, es war mehr drin. Wir brauchen mehr Konstanz“, so Engel, der im Pokalfinalturnier eine gute Vorbereitung auf die Relegation zur Oberliga in zwei Wochen sah. Ein Test gegen Lintfort (3:2) wurde bereits am vergangenen Mittwoch absolviert, das Rückspiel folgt am 2. Mai, ehe es am 6. und 7. Mai um den Aufstieg geht.

Auch die Herren des RTV konnten sich im Bezirkspokal – erwartungsgemäß – nicht durchsetzen, boten aber im Halbfinale gegen den Regionalligisten Moerser SC eine gute Partie. Die stark ersatzgeschwächten Rumelner verloren mit 0:3 (17:25, 18:25, 19:25), hielten aber gut mit. Im zweiten Halbfinale verlor Gastgeber TB Osterfeld mit 1:3 gegen den Kevelaerer SV, ehe sich Moers den Pokal durch ein 3:0 gegen Kevelaer sicherte.

