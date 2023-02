Frauen des MSV Duisburg testen bei Borussia Bocholt

Duisburg. Nationaltorhüterin Ena Mahmutovic kehrt beim MSV Duisburg in den Alltag zurück. Marija Ilic spielte 45 Minuten für Serbien.

Der Alltag ist zurück. Ena Mahmutovic bestreitet mit den Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg am Sonntag um 13 Uhr beim Regionalligisten Borussia Bocholt ein Testspiel. Am Dienstag saß die Torhüterin beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden (0:0) noch auf der Bank. Am Sonntag wird sie im Tor stehen. Für das Team von MSV-Coach Nico Schneck steht das zweite Testspiel im Rahmen der Länderspielpause an. Den ersten Test beim niederländischen Zweitligisten PSV Eindhoven am vorletzten Freitag hatte der MSV durch einen Treffer von Kapitänin Yvonne Zielinski mit 1:0 gewonnen.

Selbstvertrauen stärken

Nach zwei Liga-Niederlagen zum Jahresauftakt will Nico Schneck mit seinem Team nicht nur im Rhythmus bleiben, sondern im Idealfall mit einem überzeugenden Sieg in Bocholt auch das Selbstvertrauen der Zebras stärken. Am Sonntag, 5. März, 13 Uhr, wird es in der Bundesliga dann ernst. Im Spiel gegen Schlusslicht 1. FFC Turbine Potsdam, das erst einen Punkt auf dem Konto hat, braucht der MSV drei Punkte.

Gastgeber Borussia Bocholt stieg in der vergangenen Saison als Tabellenletzter aus der 2. Bundesliga ab. Das Team belegt derzeit in der engen Spitzengruppe der Regionalliga den ersten Platz.

MSV Duisburg: Vobian-Ausfall schmerzt

Nicht nur Ena Mahmutovic fehlte zuletzt aufgrund von internationalen Verpflichtungen. Auch Marija Ilic war unterwegs. Die MSV-Mittelfeldspielerin kam beim 3:2-Sieg der serbischen Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina nicht zum Einsatz. Beim 0:0 gegen die Slowakei am Dienstag spielte sie in der zweiten Halbzeit.

Verzichten muss Nico Schneck auf Mittelfeldspielerin Selina Vobian, die mit einer Muskelverletzung vorerst ausfällt. Schneck: „Das tut uns weh.“ Vobian war in der Winterpause auf Leihbasis bis zum Saisonende vom SC Freiburg nach Duisburg zurückgekehrt. Schneck kann aktuell nicht einschätzen, wie lange die Spielerin fehlen wird. Zum Match gegen Potsdam rechnet der Coach jedenfalls nicht mit ihr.

