Frauen des MSV Duisburg gewinnen das Spitzenspiel

Duisburg. Der MSV Duisburg schlägt in der 2. Frauenfußball-Bundesliga Spitzenreiter SV Meppen mit 3:0. Die Zebras entwickeln sich zum „Gewinner-Team“.

Die Fußballerinnen des MSV Duisburg haben das Topspiel der 2. Bundesliga gegen den SV Meppen hochverdient mit 3:0 (1:0) gewonnen und sind mit den Emsländerinnen an der Tabellenspitze gleichgezogen. Dabei zeigte der MSV im Duell der beiden Erstliga-Absteigerinnen seine beste Saisonleistung und setzte im Aufstiegskampf ein deutliches Ausrufezeichen. Entsprechend zufrieden war Trainer Henrik Lehm: „Ich kann der Mannschaft gar nicht genug Komplimente machen und bin sehr stolz auf die Mädels. Wir sind auf einem guten Weg eine Gewinner-Mannschaft aufzubauen.“

Gegen den bislang verlustpunktfreien Gast hatte der MSV in den ersten 15 Minuten leichte Anlaufschwierigkeiten und war noch überwiegend in der Defensivbewegung. Danach befreite sich die Lehm-Elf aber immer mehr und nahm das Zepter in die Hand. Vor allem die Zentrale mit den US-Amerikanerinnen Meg Brandt und Brenna Rae Ochoa gehörte dem MSV. Nach zwei Torannäherungen von Selina Vobian und Brandt besorgte letztlich Ochoa die Duisburger Führung (41.), als sie den Ball aus 20 Metern oben links ins Tor beförderte und sich für eine erneut gute Leistung belohnte. Schon im DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg war die 23-jährige Mittelfeld-Dauerläuferin die auffälligste MSV-Spielerin.

Meppen fand kein Durchkommen gegen den MSV Duisburg

In der Pausenansprache wird Coach Lehm sein Team vor einem Sturmlauf des Tabellenführers gewarnt haben und stellte sein Team auf viel Defensivarbeit ein. Die blieb aber größtenteils aus, weil der MSV immer wieder munter nach vorne kombinierte und zu guten Chancen kam. Schon 40 Sekunden nach Wiederanpfiff hätte Savanah Uveges die Führung ausbauen können, scheiterte aber haarscharf. In der 57. Minute hatte der MSV mehr Glück, als Meppens Verteidigerin Toma Ihlenburg den Ball nach einem Torschuss von Duisburgs Sturmspitze Melissa Ugochukwu ins eigene Tor beförderte.

Danach stellte Meppen um, wechselte drei Mal und fand dennoch kein Durchkommen. Der MSV hatte dagegen noch einen weiteren starken Moment. Die emsige Vobian setzte sich über links frech durch und bediente in der Mitte Ugochukwu, die den Ball mit links ins Tor beförderte (60.). Damit war die Messe endgültig gelesen und der fünfte Saisonsieg in trockenen Tüchern. Coach Lehm lobte den Auftritt seines Teams: „Die Mädels haben 90 Minuten hart gearbeitet, haben viele Chancen kreiert und verdient gewonnen. Das muss man gegen eine Mannschaft wie Meppen, die vorher alles gewonnen hat, erstmal schaffen. Besonders beeindruckt hat mich die Tatsache, dass die Mädels unseren Plan 90 Minuten bis zum Ende verfolgt haben.“

Ein besonderes Spiel für die Duisburger Torhüterin

Einen verhältnismäßig ruhigen Nachmittag verlebte Torhüterin Kari Närdemann, die bei einer Meppener Doppelchance (76.) überragend reagierte und ansonsten bei Halbchancen immer aufmerksam war. „Wir haben über das gesamte Spiel sehr kompakt gestanden und haben nur wenig zugelassen. Wir haben uns auf Meppen gut eingestellt und sind für eine gute Leistung belohnt worden. Vor allem das hohe Verteidigen hat gut funktioniert“, so die 25-Jährige, die im letzten Jahr noch das Meppener Trikot trug: „Ich muss schon gestehen, dass das für mich ein ganz besonderes Spiel war. Ich war zwei Jahre dort und hatte ein gute Zeit. Die Meppener Mannschaft ist fast komplett zusammengeblieben, so dass ich nahezu alle Spielerinnen kannte. Aber jetzt bin ich endgültig in Duisburg angekommen.“