Frauen der Duisburg Ducks spielen 3:3 im ersten DM-Finale

Duisburg. Im ersten von zwei Endspielen um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft der Frauen trennen sich die Bockumer Bulldogs und die Ducks remis.

Ein Sieg wurde es zwar nicht, doch die Ausgangslage für das Rückspiel am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle Süd) ist gut: Im Final-Hinspiel um die Deutsche Skaterhockey-Meisterschaft trennten sich die Damen der Bockumer Bulldogs und der Duisburg Ducks 3:3 (1:1, 0:2, 2:0) unentschieden – wenngleich ein Sieg in Krefeld durchaus möglich gewesen wäre. „Mit einer Führung ins zweite Spiel zu gehen, wäre schon besser gewesen“, merkte Trainer Christian Perlitz an.

Zwei kurzfristige Ausfälle

Der Coach hatte gehofft, mit einem kompletten Kader in die Partie gehen zu können, doch kurzfristig fielen Jana Bagusat und Julie Sterzel aus; zudem war Vena Kanters nach ihrer Krankheit noch nicht wieder völlig fit. Nachdem Kira Riepe im ersten Drittel für die Duisburgerinnen getroffen hatte, „haben wir im zweiten Drittel ein gutes Spiel gemacht“, sagte Stürmerin Sally Klöser. Sie selbst und Laura Brückmann erhöhten im Mittelabschnitt auf 3:1. „Bockum hat nur mit zwei Reihen gespielt, wir mit drei. Die Bockumerinnen waren k. o., aber mit dem Tor zum 2:3-Anschluss haben sie noch einmal die zweite Luft bekommen.“ So nutzten die Gastgeberinnen eine Überzahlsituation zum 3:3-Ausgleich. Dabei blieb es – aufgrund der verkürzten Version mit Hin- und Rückspiel gab es keine Verlängerung. „Wir müssen den Kampf annehmen, dann holen wit den Titel“, so Perlitz.

