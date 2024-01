Football-Klassiker findet am Bieberger Berg statt

Ein gut gefülltes Stadion wie hier beim Duell zwischen Rhein Fire und Frankfurt Galaxy am 17. September 2023 in Duisburg erhoffen sich die Hessen durch das Ausweichen am 2. Juni 2024 nach Offenbach.

Duisburg Frankfurt Galaxy weicht für das Topspiel gegen Rhein Fire nach Offenbach aus. Verband und ELF einigen sich auf Transferregeln.

Wenn Rhein Fire kommt, geht der Gegner gerne mal in ein größeres Stadion. Denn der aktuelle Meister der European League of Football ist ein Publikumsmagnet. So werden die Hamburg Sea Devils das Team von Cheftrainer Jim Tomsula auch in dieser Saison im Volksparkstadion empfangen. In der Saison 2024 kommt allerdings eine weitere Herausforderung für die deutschen Teams hinzu: Durch die Fußball-Europameisterschaft sind viele Stadien im Sommer belegt.

Bieberer Berg statt Bornheimer Hand

Nun findet auch der deutsche Football-Klassiker schlechthin in einem Ausweichstadion statt – vornehmlich um eine volle Hütte zu haben. Während Frankfurt Galaxy im Regelfall im Stadion am Bornheimer Hang, also der Heimat des FSV Frankfurt, spielt, wird das Duell mit Rhein Fire am 2. Juni nun am Bieberer Berg im benachbarten Offenbach ausgetragen. Bis zu 20.000 Fans könnten das Spiel dann vor Ort verfolgen. „Das Stadion ist nur zehn Minuten vom Bornheimer Hang entfernt. Und in Offenbach zu spielen, hat einige Vorteile: Mehr Fans, mehr Sitzplätze und viele potenzielle neue Mitglieder für unsere Purple Hell“, wird Yannick Kiehl, Urgestein des Teams aus der Offensive Line, in der Mitteilung der Hessen zitiert. Auch die Fans der Frankfurter können offenbar damit leben. „Purple Hell ist Purple Hell – egal wo. Das wird einfach großartig, wenn wir mit Wechselgesängen alle zusammen Lärm machen und einfach Spaß haben“, sagt Alexander Schwarz vom Frankfurter Fanclub Standing Purple.

Wie gemeldet findet das erste Auswärtsspiel von Rhein Fire in der Saison 2024 am Aachener Tivoli statt, wohin die Cologne Centurions EM-bedingt ausweichen. Auch Fire selbst muss ein Heimspiel außerhalb von Duisburg bestreiten – genauer gesagt die Partie am 8. Juni gegen die Madrid Bravos, da dann die Drainage der Schauinsland-Reisen-Arena erneuert wird. Wo gespielt wird, steht noch nicht fest.

Derweil gibt es gute Nachrichten von offizieller Stelle. Während der American Football-Verband Deutschland bislang die noch junge ELF eher als „wilde Liga“ betrachtet und sogar Kooperationen zwischen ELF-Teams und AFVD-Vereinen untersagt hatte, nähern sich beide Seiten nun deutlich ein. So verständigten sich Verband und Liga auf eine gemeinsame Spielertransferregelung.

Einingung mit dem AFVD

„Mit der Vereinbarung ist ein geregelter Wechsel von Spielern vom AFVD in die ELF nach Abschluss der GFL-Saison bis zum 1. März der Folgesaison möglich. Erfolgt ein Wechsel zwischen dem 1. März und dem 31. August, wird in der ELF eine Drei-Spiele-Sperre verhängt. Ein Wechsel zwischen dem 1. August und dem GFL Bowl ist künftig nicht zulässig“, erklärt der AFVD. „Ebenso ist der Wechsel von der ELF in den AFVD nach Abschluss des Championship Games möglich. Zwischen dem 1. März und der neunten ELF-Spielwoche wird auch im AFVD eine Drei-Spiele-Sperre wirksam. Ein Wechsel in den AFVD ist nach Abschluss der neunten ELF-Spielwoche bis zum Championship Game nicht zulässig.“ Außerdem muss der abgebende Club stets eine Wechselfreigabe erteilen. Auch Spielsperren werden bei einem Wechsel gegenseitig respektiert.

