Fiona Bohnet feiert Siege auf dem Lago di Misurina

Duisburg. Im Canadier zeigt Fiona Bohnet, Nachwuchstalent von Bertasee Duisburg, was sie drauf hat – und verbucht einige Erfolge.

Die Canadierfahrerein Fiona Bohnet von Bertasee Duisburg startete mit der Nachwuchsmannschaft des Deutschen Kanu-Verbandes bei der internationalen Kanuregatta in Auronzo/Italien auf dem Lago di Misurina und fischte dabei einige Medaillen aus dem Wasser – und das bei ihrem ersten Nationalmannschaftseinsatz.

Regatta mit elf Nationen

Die Mannschaft, bestehend aus talentierten Nachwuchskanuten, wurde in Brandenburg auf diese Veranstaltung vorbereitet. In dem malerischen Regattaort inmitten der Südtiroler Bergen nahmen elf Nationen teil. Am Freitag begann die Regatta mit einem nicht erwarteten Sieg für die 20-jährige Studentin aus Duisburg, die auf der 1000-Meter-Strecke im Einercanadier vor ihrer Mannschaftskameradin Elisabeth Praetz aus Leipzig und der Italienerin Camilla Placchi siegte. Am Samstag über die 500-Mete-Strecke siegte Bohnet vor der Karlsruherin Lina Bielike und Elisabeth Praetz. Im Zweiercanadier über 500 Meter fuhr die DKV-Mannschaft Fiona Bohnet/Lina Bielike vor der zweiten deutschen Vertretung Praetz/Wehrmann durchs Ziel. Über die 200-Meter-Strecke siegten Wehrmann-Bielike vor Bohnet/Praetz mit einer Zehntelsekunde Vorsprung.

