Duisburg. Nach dem Erfolg im Vorjahr in Berlin werden die gemeinsamen Meisterschaften mehrerer Sportarten nun in Nordrhein-Westfalen ausgetragen.

Die „Finals“ in Berlin waren im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Zehn Sportarten trugen Ende Juli und Anfang August gemeinsam in der Bundeshauptstadt ihre jeweiligen Deutschen Meisterschaften aus – mit großem Zuschauerzuspruch und live im Fernsehen übertragen. In diesem Jahr erhielt nun Nordrhein-Westfalen den Zuschlag für die Veranstaltung: Die „Finals Rhein-Ruhr“ steigen diesmal am 6. und 7. Juni – und Duisburg ist als Veranstaltungsort beteiligt.

Insgesamt fungieren fünf Städte als Gastgeber; neben Duisburg sind dies Düsseldorf, Oberhausen, Aachen und Neuss. Allerdings wird als hiesige Örtlichkeit nicht, wie zu erwarten wäre, der Sportpark Wedau genutzt, sondern der Landschaftspark Nord. Als Sportarten, die dort ihr Publikum finden sollen, wurden Bogensport (inklusive der Wettkämpfe der Para-Sportler), Sportklettern, Trial und Parkour ausgesucht. Mit Trial ist hier eine Geschicklichkeitsprüfung mit dem Fahrrad gemeint, Parkour bezeichnet eine spektakuläre Fortbewegungsart mit Turn-Elementen.

Die Sportkletterer werden im Landschaftspark aktiv sein. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr umfasst das Programm diesmal nicht die populären Sportarten Leichtathletik und Schwimmen. Der Großteil des Angebots entfällt auf Düsseldorf, wo unter anderem die Wettbewerbe der Kanuten und im Kanupolo dem Medienhafen zugeschlagen wurden. Auch der Triathlon soll dort stattfinden. In der Sporthalle Castello wird Tischtennis gespielt; außerdem gibt es dort die Wettkämpfe im Taekwondo.

Oberhausen ist mit der König-Pilsener-Arena Gastgeber für das Turnen und die Rhythmische Sportgymnastik. Den Modernen Fünfkampf teilen sich Neuss und Aachen, das zudem seine Kernkompetenz mit dem CHIO der Reiter belegen darf.