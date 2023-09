Fiasko für den MSV Duisburg – am Ende fast zweistellig

Duisburg/Sinsheim. Der MSV Duisburg setzt den Saisonauftakt bei der TSG 1899 Hoffenheim komplett in den Sand. In der Schlussphase wird es fast zweistellig.

Alles wie immer – nur noch viel schlimmer: Schon die beiden letzten Gastspiele bei der TSG 1899 Hoffenheim hatten für die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg einen üblen Ausgang genommen – doch jenen zwei 0:7-Niederlagen setzten die Zebras am Samstag zum Auftakt in die aktuelle Saison noch einen drauf. Trainer Thomas Gerstner und sein Team konnten froh sein, dass Schiedsrichterin Naemi Breier pünktlich abpfiff – sonst hätte es statt einer 0:9 (0:3)-Klatsche sogar noch zweistellig enden können. Auch so blieb es aber die höchste Niederlage des MSV in der Bundesliga-Geschichte.

Ein „Überraschungsei“ wollte Thomas Gerstner für die Gastgeberinnen werden. Personelle Überraschungen hielten sich aber zumindest in Grenzen: Gegenüber dem 6:1-Pokalerfolg vor Wochenfrist bei Arminia Bielefeld gab es nur eine Änderung in der Startelf. Statt der gar nicht im Kader stehenden Antonia Halverkamps lief Kaitlyn Parcell von Anfang an auf.

Das klang zwar defensiver, war es aber nicht. Der MSV wirkte zu Beginn mutig, attackierte die Hoffenheimerinnen schon in der eigenen Hälfte und hatte nach drei Minuten seine erste Großchance, als Yvonne Zielinski frei vor TSG-Keeperin Martina Tufekovic auftauchte, den Ball aber aus zehn Metern rechts neben den Kasten setzte. Dies sollte jedoch die einzige echte Tormöglichkeit der Gäste im gesamten Spiel bleiben.

Ab der 18. Minute nahm das Unheil dann seinen Lauf. Die Zebras bekamen einen TSG-Angriff nicht richtig geklärt, Kapitänin Allie Hess wollte die Kugel aus dem Strafraum schlagen, die ihr jedoch über den Oberschenkel rutschte, woraufhin Jana Feldkamp aus zehn Metern zum Schuss kam – und die Dinslakenerin im Hoffenheimer Trikot traf sehenswert in den linken Winkel. Ena Mahmutovic zwischen den MSV-Pfosten war ohne Chance.

In der 32. Minute konnte die Duisburger Torhüterin wieder nur machtlos den Ball aus dem Netz holen. Mara Alber konnte rechts ungestört durchstarten und in die Mitte auf Melissa Kössler passen, die ohne Mühe zum 2:0 einschoss. Den wohl endgültigen moralischen K. o. gab es in der Nachspielzeit, als diesmal Alber selbst das 3:0 erzielte.

Jeglicher mentale Aufbau in der Halbzeitpause war schon Sekunden nach Wiederanpfiff dahin, weil Kössler mit ihrem zweiten Treffer auf 4:0 stellte. Sechs Minuten später schnürte die TSG-Angreiferin im Anschluss an eine Ecke ihren Dreierpack. Ein vierter Treffer blieb ihr in der 58. Minute verwehrt, weil Emilie Henriksen nach einer Hereingabe von der rechten Seite vor ihrer Gegenspielerin am Ball war und diesen zum 6:0 über die eigene Linie drückte.

Danach sah es so aus, als könnte der MSV das Ergebnis wenigstens noch in diesen schon schwer erträglichen Grenzen halten und zumindest nicht wieder sieben Tore im Dietmar-Hopp-Stadion kassieren. Die Hoffnung zerplatzte in der 80. Minute durch den Kopfballtreffer der eingewechselten Vanessa Leimenstoll. Nun bekam auch Nicole Billa, die ebenfalls ins Spiel gekommene Ex-Bundesliga-Torschützenkönigin, noch einmal Lust aufs Treffen und machte in der 84. sowie der 89. Minute das Fiasko für die Zebras komplett.

„Das ist garantiert nicht das, was wir vorgenommen hatten, und nicht das, was wir in der Vorbereitung gezeigt haben. Immerhin haben wir jetzt 21 Spiele, um das wieder gutzumachen“, erklärte Yvonne Zielinski unmittelbar nach Spielende bei Magenta-Sport. Weiter geht es aufgrund der Länderspielpause erst am Sonntag, 1. Oktober, um 18.30 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Am kommenden Freitag, 22. September, 15.30 Uhr, gibt es zur Überbrückung ein Testspiel bei Ligakonkurrent Bayer Leverkusen.

