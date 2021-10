FC Taxi Duisburg dreht im Derby nach der Pause auf

Der FC Taxi Duisburg (gelbe Trikots) drehte in Rahm nach der Pause auf und siegte 5:0.

Duisburg. Die Tabellenführer Duisburger SV 1900 und Rheinland Hamborn geben sich in der Fußball-Kreisliga A keine Blöße.

Die Tabellenführer der beiden Gruppen, DSV 1900 II und Rheinland, hielten sich in der Fußball-Kreisliga A einmal mehr schadlos. Derbyerfolge gab es für den FC Taxi Duisburg, die DJK Vierlinden II, Lösort Meiderich und den TSV Bruckhausen, während die Turnerschaft Rahm und Rhenania Hamborn 0:5-Klatschen kassierten.

Gruppe 1: Duisburger SV 1900 II – Meiderich 06/95 6:0 (2:0): Das Spitzenspiel war eine klare Angelegenheit für den DSV, der an der Spitze weiter einsam seine Kreise zieht und seinem direkten Verfolger eine Lehrstunde erteilte. Feschen traf dreifach, Sahin doppelt und Yildirim einfach.

Mülheimer FC II – Wanheim 1900 2:3 (1:2): Die Wanheimer taten sich lange schwer, waren aber insgesamt das bessere Team. Für die Tore sorgten Amhamdi und Gümüs. Dazu kam ein FC-Eigentor.

Croatia Mülheim – Viktoria Buchholz II 2:2 (1:0): Im Duell der Tabellennachbarn gab es keinen Sieger. Für die Viktoria trafen Kasaj und Junk, ehe es in der Schlussminute noch den Ausgleichstreffer gab.

Turnerschaft Rahm – FC Taxi Duisburg 0:5 (0:0): Nach torloser erster Hälfte zeigte Taxi nach dem Seitenwechsel eine starke Leistung, bei der Neumann mit vier Toren herausstach. Zudem traf Kerber.

Fatihspor Mülheim – VfL Wedau 2:3 (0:1): Gegen den Tabellenletzten schaffte Wedau den zweiten Saisonsieg und hat sich im Tabellenkeller etwas Luft verschafft. Tore: Alfandi, Jannik Winter und Weckeck.

Preußen Duisburg – Dümptener TV 6:1 (4:0): In 50-minütiger Überzahl schaffte der DSC einen klaren Heimsieg, bei dem Busch drei Tore erzielte. Juretzko erzielte zwei und Ostrowski ein Tor.

TuS Mündelheim – SV Raadt 7:3 (3:1): Mit einem Spektakel überholte die TuS den Gegner auch in der Tabelle. Koths netzte drei Mal ein, dazu trafen noch Schlee (2), Bausch und Urban.

Gruppe 2: MTV Union Hamborn – Lösort Meiderich 0:2 (0:0): Schon am Freitag gewannen die Meidericher das Derby und schafften beim Zweiten eine Überraschung. Tore: Pancerz und Wallbaum.

Yesilyurt Möllen – Rhenania Hamborn 5:0 (2:0): Bei der enttäuschenden Niederlage befanden sich die Hamborner vor allem kurz nach der Pause im Tiefschlaf.

DJK Vierlinden II – Hamborn 07 II 2:1 (1:0): Im Duell der Zweitvertretungen hatte Vierlinden mit einem späten Treffer das nötige Glück . Für die DJK trafen Tepe und Donai, für 07 für Kanmaz.

Eintracht Walsum – TV Voerde 1:0 (0:0): Ortmanns sorgte mit einem späten Treffer in Unterzahl für den umjubelten Sieg der Gastgeber.

Viktoria Wehofen – Rheinland Hamborn 0:1 (0:1): Der Tabellenführer tat sich lange schwer, heimste aber doch drei Punkte ein. Der Treffer des Tages fiel durch ein Eigentor.

Gelb-Weiß Hamborn – TSV Bruckhausen 3:7 (1:1): In einem kartenreichen Spiel drehte der TSV nach der Pause auf und hatte in Yirtik einen vierfachen Torschützen. Dazu trafen Okan Yilmaz, Mehmet Yilmaz und Kayhan.

TV Jahn Hiesfeld II – VfvB Ruhrort/Laar 1:3 (1:1): Nach frühem Rückstand beim Schlusslicht kamen die Ruhrschen immer besser in die Partie und verdienten sich den Erfolg. Für die Tore waren Selik und Scharfeld verantwortlich. Dazu kam ein Dinslakener Eigentor.

Kreisliga Moers

Gleich zwei Spiele mit Duisburger Beteiligung, in denen neun Tore fielen, gab es in der Moerser Fußball-Kreisliga A.

VfL Repelen II – VfL Rheinhausen 4:5 (3:1). Nach einer 3:1-Führung sah es nach den ersten drei Punkten für die Gastgeber aus. Doch daraus wurde nichts. Werner erzielte zwar das 1:0 für die Gäste, doch dann drehte Repelen auf und sorgten für den Pausenstand. Doch Rheinhausen zog wieder an, ging mit 4:3 nach den Toren von zweimal Gerrlich (davon ein Elfmeter) sowie Vorwerk in Führung. Repelens Zweitvertretung kam zwar zum 4:4, doch in der Nachspielzeit gelang Okumus der Siegtreffer für den Gast.

TuS Asterlagen – OSC Rheinhausen 2:2 (0:0). Nach dem 1:0 durch ein Eigentor von Gäste-Spieler Demir (55.), war der OSC stärker. In den letzten fünf Minuten wurde es turbulent. Hennes (85.) und Jähnert (90.) sorgten für das 2:1 des OSC. In der Nachspielzeit gelang dem TuS aber durch Kece noch der Ausgleich.

FC Meerfeld – Rumelner TV 1:0 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel fiel das goldene Tor bereits nach neun Minuten. Beide Teams hatten noch Chancen, nutzten diese aber nicht .

FC Rumeln-Kaldenhausen – DJK Lintfort 6:3 (4:2). Für das halbe Dutzend FCR-Tore sorgten Mohr (1., 10., 73.), Merchlewicz (2.), Rentsch (24.) und Verberne (46.).