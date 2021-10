Favoriten siegen im Kreispokal Duisburg/Mülheim/Dinslaken

Duisburg. Am Donnerstagabend ging die zweite Runde über die Bühne. Der VfvB führt schon mit 3:1, unterliegt dem 1. FC Mülheim aber mit 4:8.

Überraschungen blieben in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals bislang aus. Immer konnte sich das klassenhöhere Team durchsetzen. Zudem wurden alle Partien in 90 Minuten Spielzeit entschieden. Spannend ging es beim Duell zwischen Rahm und Eintracht Walsum zu, wo die Entscheidung erst in der Nachspielzeit fiel. B-Ligist TuRa 88 trat gegen den klassenhöheren SV Raadt nicht an, woraufhin die Partie mit 2:0 zugunsten der Mülheimer gewertet wurde.

TuS Mündelheim – Rhenania Hamborn 9:0 (3:0): Ohne Mühe spazierte die TuS gegen den Tabellenfünften aus der Parallelgruppe in die nächste Runde. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Tim Juschka erzielte drei Treffer für die Mündelheimer, während Pascal Schneider und Tim Totzke jeweils doppelt trafen. Die übrigen Tore steuerten David Hommers und Andre Schröder bei.

Westende Hamborn – Preußen Duisburg 1:8 (0:4): Dem A-Ligisten gelang ein standesgemäßer Kantersieg. Bereits nach zwanzig Minuten führte Preußen beim C-Ligisten mit 3:0. Dieter Ilin und Simon Scherwinski trafen doppelt. Zudem waren Sven Juretzko, Niklas Bielinski, Fabian Busch und Navid Rezai erfolgreich. Westende kam durch Amin Quasim Abdo zum zwischenzeitlichen 1:5.

1. FC Hagenshof – TSV Bruckhausen 0:1 (0:1): Der Favorit aus Bruckhausen mühte sich zu einem knappen Auswärtssieg. Emirhan Canarslan traf gegen den B-Ligisten.

Hamborn 90 – TV Voerde 0:4 (0:2): Gegen den souveränen A-Ligisten hatten die Hamborner keine Chance. Der Tabellensechste der Kreisliga B schied verdientermaßen aus.

Gelb-Weiß Hamborn – Fatihspor Mülheim 1:5 (1:2): Die Krise in der Liga übertrug sich für Gelb-Weiß, die Vorletzter sind, auch auf den Kreispokal. Nachdem Faisal Saado zum zwischenzeitlich 1:1 für die Hamborner getroffen hatte, setzte es gegen den Klassenkonkurrenten eine sehr deutliche Niederlage.

Post SV Blau-Weiß – Rheinland Hamborn 0:7 (0:4): Auch in die aktuelle Pokalsaison ist Rheinland erfolgreich gestartet. Beim C-Ligisten kam der kürzliche MSV-Gegner zu einem Kantersieg. Tore: Yavuz Kalyoncu (3), Göksen Cakir, Ibrahima Sako, Edarl Uyar, Eren Kilicoglu.

1. FC Mülheim – VfvB Ruhrort/Laar 8:4 (2:3): Drei Treffer von Murat Selik und ein Tor von Jerome Scharfeld reichte den Gästen, die mit 3:1 führten, nicht. Die Mülheimer spielten sich nach der Pause in einen Rausch und trafen sechsmal.

TuSpo Huckingen – Eintracht Duisburg 1:2 (0:0): Anders als vor vier Wochen beim Kreisliga B-Duell – damals siegte die Eintracht mit 4:0 – fiel das Ergebnis nun knapper aus. Ousman Touram und Christoph Hohmeister schossen die Eintracht zum Auswärtssieg. Gökhan Sag traf für die TuSpo, die nach einer gelb-roten Karte über 60 Minuten in Unterzahl spielen musste.

Turnerschaft Rahm – Eintracht Walsum 2:3 (0:1): Eine Achterbahnfahrt erlebten die Zuschauer im Kreisliga-A-Duell. Lukas Hirsch schoss die Gäste in Führung, ehe Kevin Thiel die Partie mit einem Doppelpack zugunsten der Hausherren drehte. In der Schlussminute gelang Eintracht-Kicker Saidou Diallo der 2:2-Ausgleich, ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit Leonard Ortmanns das vielumjubelte 3:2 für die Walsumer erzielte.

SGP Oberlohberg – SV Duissern 0:4 (0:2): A-Ligist Duissern gab sich in Oberlohberg keine Blöße und besiegte den B-Ligisten souverän.

>>Kreispokal Moers: OSC verliert im Zehn-Tore-Spiel

Der OSC Rheinhausen ist in der zweiten Runde des Moerser Kreispokals ausgeschieden – das allerdings in spektakulärer Art und Weise. Daheim verloren die Olympischen aus der Kreisliga A mit 4:6 (4:4, 3:3, 1:2) nach Verlängerung gegen den Bezirksligisten TuS Xanten. Der OSC führte früh durch Mateusz Glied (1.) und glich später in der regulären Spielzeit zweimal durch Sertan Tekin (53.) und Murat Bolat aus (68.). In der Verlängerung ging der OSC gar durch Bolat in Front (97.), doch zwischen der 101. und 118. erzielte Xanten drei Tore.