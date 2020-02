Favoriten dominieren die Winterlaufserie in Duisburg

Auf den letzten Metern der Zielgerade sah Sebastian Schär, der für den Laufladen Endspurt Paderborn bei der Winterlaufserie des ASV Duisburg an den Start geht, verwundert zur digitalen Zieluhr, die neben dem für ihn bereitgehaltenen Siegerband positioniert war. Eine Zeit unter 30 Minuten zeigte die Uhr an, was Schär jedoch mit einem Schmunzeln vernahm. Dass er die 15.000 Meter der zweiten Etappe nicht in dieser Zeit zurücklegte, war Schär, der den technischen Defekt erkannte, schnell klar. Dennoch setzte der Sieger des ersten Laufes erneut eine deutliche Duftmarke und kam bei 51:06 Minuten ins Ziel. „Ich konnte mich früh absetzen und habe mir die Kräfte für die letzten fünf Kilometer gut aufgespart“, gab er nach dem Zieleinlauf zufrieden zu Protokoll.

Anika Fels war zufrieden

Als mehr als eine Minute später – da zeigte die Zieluhr dann die korrekte Zeit an – Kai Hesterwerth vom SV Adler Weseke einlief, hatte sich Schär schon wieder sichtlich erholt. Wiederum zwei Minuten später als der Drittplatzierte des ersten Laufes überquerte Jens Gosebrink von der LG Alpen, der beim ersten Lauf Vierter wurde, die Ziellinie. Der professionelle Triathlet, der 2019 den Ironman gefinisht hat, lief 54:29 Minuten. In gleicher Reihenfolge rangieren die drei Läufer auch in der Gesamtwertung der großen Serie.

Auch die Unterstützung am Streckenrand stimmte bei der Winterlaufserie in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Dass sich die Positionen in der Spitzengruppe verschoben, lag vor allem daran, dass Leon Kriszeleit nicht an den Start ging. Der Läufer des SC Oberursel bereitet sich zurzeit in einem Trainingslager auf die 2. Triathlon-Bundesliga vor. Der schnellste Duisburger auf den 15 Kilometern war Florian Kaiser vom Triathlon Team des DSV 98, der mit 56:31 Minuten den 15. Rang belegte. Knapp zwei Minuten später – mit einer Zeit von 58:27 Minuten – lief die schnellste Frau ins Ziel. Anika Fels von der LG Coesfeld sicherte sich erneut den ersten Platz. Laura Hottenrott vom TV Wattenscheid, die im ersten Lauf als schnellste Frau sogar Gesamtzweite wurde, ging aufgrund der anstehenden Qualifikation für die Europameisterschaften im Halbmarathon nicht an den Start.

„Ich bin sehr zufrieden. Es gab windstille Phasen, die sehr gut getan haben“, berichtete Anika Fels, die eigentlich auf Bruder Sven als Windschattenspender setzte. „Er war dann doch ein gutes Stück vor mir“, so Fels, die am ersten Lauf nicht teilnahm. Bruder Sven wurde 13. bei den Männern und lief eine Zeit von 56:26 Minuten.

Kaum Überraschungen in der kleinen Serie

Zweitschnellste Frau war Sin­thuya Gösmann (USV Bochum), die mit 59:58 Minuten knapp unter einer Stunde blieb. 20 Sekunden später lief Alexandra Schwartze freudestrahlend ins Ziel ein. Die Läuferin der Altersklasse W 55 erwischte einen Sahnetag. „Wahnsinn, ich war heute einfach gut drauf“, lachte die Drittplatzierte. Mit einer Zeit von 1:01:32 verpasste Nina Koopmann, die im Januar vom ASV zum Bunert-Team Moers wechselte, das Treppchen. In der Gesamtwertung ist Koopmann dennoch vor Alexandra Schwartze und Hanna Hofstetter Erste.

Habtom Tedros gewann im Rahmen der kleinen Serie den 7,5-Kilometer-Lauf und untermauerte seinen Anspruch auf den Gesamtsieg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

In der kleinen Serie, die über 7500 Meter ausgetragen wurde, gab es wenig Überraschungen. Mit einer Zeit von 23:31 bestätigte Habtom Tedros, der als Titelverteidiger erneut Favorit ist, seine Spitzenposition. Der Läufer der TG Neuss siegte mit weitem Vorsprung vor Roman Schulte-Zurhausen (24:59, Ausdauerschule by bunert) und Kjell Harmsen (25:43, TRC Essen 84).

In der Gesamtwertung der kleinen Serie sind auch diese drei Läufer genauso positioniert. Bei den Frauen siegte Kerstin Schulze Kalthoff (26:46, LG Rosendahl) vor Sonja Vernikov (27:13, Ski-Keller Kaulard & Schroiff) und Leonie Leven (27:50, Ayyo Team Essen). Vernikov führt in der Gesamtwertung vor Leven und Carolin Aehling (LG Coesfeld), die Vierte wurde, das Klassement an. Die dritte und letzte Etappe der Winterlaufserie findet am 14. März statt. In der kleinen Serie werden dann 10.000 Meter zurückgelegt, während in der großen Serie ein Halbmarathon ansteht.