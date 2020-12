Fans der Duisburger Sportschau kamen auf ihre Kosten

Duisburg. 1100 Zuschauer waren am Freitag beim Livestream des Stadtsportbundes Duisburg im Internet dabei.

Die Fans der Duisburger Sportschau kamen auch in diesem Jahr auf ihre Kosten. Der Stadtsportbund präsentierte am Freitag per Livestream im Internet ein „Best of Sportschau“ aus dem TV-Studio im Karl-Weeke-Haus im Sportpark. In diesem Jahr musste die Show aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Uwe Busch und Christoph Gehrt-Butry, die Macher der Sportschau, plauderten aus dem Nähkästchen. Per Online-Schalte trugen zum Erfolg bei: Bülent Aksen, der in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Asli Sevindim die Show im Theater am Marientor moderierte, sowie die Hockeynationalspielerin Pia Maertens, Sportlerin des Jahres 2020. Durch das Programm führte der Journalist Hermann Kewitz.

Stadtsportbund Duisburg erhält positive Kritiken

Knapp 1100 User verfolgten, zumindest zeitweise, das Highlight-Programm mit 16 Top-Acts aus den vergangenen zehn Jahren. Philipp Gorray, der für den SSB die Sendung produziert hatte, war sehr zufrieden mit dieser Resonanz: „Uns freut zudem, dass wir fast ausschließlich positive Kritiken bekommen haben.“

Uwe Busch, Geschäftsführer des SSB, verband seine Bilanz mit einem Ausblick: „Für uns war dieses Format ganz neu, auch wenn wir dank der Online-Workouts begeg.dich@home bereits einige Erfahrung mit Livestreams haben. Was wir gesehen haben: So eine Show funktioniert, und es lassen sich weitere Sendungen rund um das Thema Sport in Duisburg entwickeln. Zudem können auch andere Institutionen oder Vereine von unseren Erfahrungen und unserer Ausstattung profitieren.“

Uwe Busch fügte hinzu: „Vor allem aber hat es großen Spaß gemacht, noch einmal die tollen Auftritte mitzuerleben und die Anekdoten und Geschichten rund um unsere Sportschau zu erzählen.“ 2019 hatte Uwe Busch die Show zum 30. Mal organisiert. Akrobatik, Eleganz und Comedy der Spitzenklasse aus den vergangenen zehn Jahren zeigte das Programm.

Duisburgs Sportler des Jahres

„On Air“ waren die Fliegenden Homberger, die Lieblinge des Publikums, und die Kinder des GGS Grabenstraße mit ihrer lichtvollen Interpretation des Steigerlieds aus dem Jahr 2018. Die Feuerwehr-Leute aus Paris turnten sehenswert ihre Kür und die Flying Superkids aus dem dänischen Aarhus hatten sogar zwei Auftritte im Netz. Videofilmer Bernd Uhlen hatte zusammen mit Philipp Gorray die 16 atemberaubende Bühnenmomente ausgewählt.

„Das ist uns wirklich schwer gefallen. Wir hätten weit mehr als zwei Stunden füllen können. Am Freitag haben wir wirklich nur das Beste vom Besten gezeigt“, sagt Bernd Uhlen. Darüber hinaus kamen während des Specials „Sportschau Duisburg 2020“ die Besten im Westen zu Ehren: Der Stadtsportbund stellte die Gewinner der Wahl zum Sportler, Sportlerin, Trainer und Mannschaft des Jahres vor. Sportler des Jahres wurde der MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp, Sportlerin des Jahres ist die Hockeynationalspielerin Pia Maertens, Trainerin des Jahres ihre Mutter, Susi Wollschläger vom Club Raffelberg und als Mannschaft des Jahres durfte sich die weibliche A-Jugend des Hockeyclubs feiern lassen.