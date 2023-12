Ex-Trainer des FSV Duisburg kehrt zu ehemaligem Klub zurück

Duisburg Julien Schneider beendet die Pause nach seinem Rücktritt im August. Auch beim Ligakonkurrenten SV Scherpenberg tut sich etwas.

Die Liste der Fußballtrainer, die schon einmal für den FSV Duisburg verantwortlich waren, ist nicht gerade kurz. So ist es nicht verwunderlich, dass gleich drei von ihnen dieser Tage im Gespräch sind – zwei von ihnen sogar beim selben Verein.

FSV-Ligakonkurrent VfB Speldorf hat nämlich in der Weihnachtspause das Trainerkarussell kräftig gedreht. Bartosz Maslon, von Oktober 2021 bis Februar 2022 an der Warbruckstraße im Amt, hatte bei den Mülheimern im vergangenen Sommer angeheuert und diese bis zum Jahreswechsel auf Platz acht geführt. Nun endet seine Zeit beim VfB aber schon wieder, weil sich ihm die Möglichkeit eröffnet, in seiner polnischen Heimat an einem Lehrgang zur Erlangung der Trainer-A-Lizenz teilzunehmen. Dadurch sei es aber zeitlich nicht mehr möglich, seinen Verpflichtungen in Speldorf nachzukommen.

Der Nachfolger wurde nur einen Tag später präsentiert – und ist beim VfB ein alter Bekannter. Julien Schneider, einst vom Duisburger SV 1900 nach Speldorf gewechselt, tritt dort nun seine zweite Amtszeit an. Die erste hatte unerfreulich geendet, weil sich der Verein in der Endphase der Vorsaison und damit mitten im Kampf um den Landesliga-Aufstieg von ihm getrennt hatte. Im Sommer übernahm Schneider dann bei Oberliga-Absteiger FSV Duisburg eine neue Aufgabe, warf dort aber Ende August nach nur fünf Punktspielen wieder hin. Nach einer Erholungspause fühlte er sich nun wieder fit genug, um in Mülheim wieder zu übernehmen. Das Treffen mit seinem Ex-Verein gibt es am 1. Mai an der Warbruckstraße.

Bei einem gemeinsamen Ligakonkurrenten kehrt einer ins Trainergeschäft zurück, der dort nicht mehr erwartet worden war. Gregor Grillemeier (64) soll Ralf Gemmer, mit dem er gut befreundet ist, als Assistenzcoach beim SV Scherpenberg unterstützen. Der frühere Bundesligaprofi war beim FSV Duisburg 2012 und 2013 jeweils kurz eingesprungen, um als Feuerwehrmann die Klasse zu halten. Nun soll er den hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Moersern, für die auch sein Enkel Luca Grillemeier kickt, mit seiner Erfahrung helfen. (T.K./mad)

