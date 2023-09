EVD verliert trotz Führung gegen Heerenveen

Duisburg. Am Sonntag geben die Füchse gegen das Team aus der BeNe League eine 2:0-Führung aus der Hand. Trainer Alex Jacobs ist erneut unzufrieden.

Am Freitag hatte der Eishockey-Oberligist EV Duisburg bereits das Testspiel bei der EG Diez-Limburg verloren. Am Sonntag wurde es nicht viel besser – denn die Füchse mussten sich nach dem 4:2-Auswärtssieg in Friesland daheim den Heerenveen Flyers trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) geschlagen geben.

Die Ordnung verloren

„Wir haben gut angefangen, aber nach ein paar Minuten haben wir dann wieder die Ordnung verloren“, sagte Trainer Alex Jacobs, nachdem der EVD zunächst durch Martin Schymainski in Führung gegangen war (5.). In Überzahl erhöhte Geoff Kitt auf 2:0 (25.). Doch danach ging es dahin. „Wir haben uns auch wieder unnötige Fouls geleistet. So kannst du keine Spiele gewinnen“, so der Coach. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen als Mannschaft agieren und dürfen nicht versuchen, alles alleine zu machen.“

Am Sonntag hat Mason Mitchell gefehlt. „Er hat sich nicht wohlgefühlt, daher haben wir ihn draußen gelassen“, so Jacobs. Außerdem musste der verletzte Finn Walkowiak passen. Am Freitag (Diez-Limburg) und Sonntag (Herford) bestreitet der EVD seine letzten Testspiele jeweils daheim.

Tore: 1:0 (4:07) Schymainski (Schmitz, Hahnebeck), 2:0 (24:50) Kitt (Neumann/5-4), 2:1 (25:17) Pucci (den Edel), 2:2 (35:31) den Edel (van Baarsen), 2:3 (54:40) Ruotsalainen (Doop/5-3). Strafen: Duisburg 14, Heerenveen 14. Zuschauer: 501.

