EVD verbucht Arbeitssieg – nun Spitzenspiel gegen Neuwied

Kevin Wilson brachte die Füchse in Dortmund in Führung.

Duisburg. In Dortmund lief bei den Füchsen nicht alles rund. Am Ende steht aber ein 4:1-Sieg über die Eisadler. Topspiel am Sonntag gegen den EHC Neuwied.

Alex Jacobs erklärte zunächst einmal, warum der Arbeitssieg bei den Eisadlern Dortmund ein Arbeitssieg war. Doch dann setzte der Coach des Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg ein Lächeln auf und sagte: „Wir haben in der Woche sehr gut trainiert, aber“, dann machte er eine kleine Pause, „viele waren dann doch wohl schon mit dem Kopf beim Sonntag.“ Dann steht um 18.30 Uhr das Spitzenspiel der Hauptrunde daheim gegen den EHC Neuwied an. „Aber ich habe den Jungs auch gesagt: Wenn wir ein Spitzenteam sein wollen, dann müssen wir auch Spiele wie das in Dortmund gewinnen.“ Immerhin, das tat der EVD dann auch: Die Füchse gewannen mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Die Dortmunder machten ihre Sache 40 Minuten lang recht gut. Die Gastgeber zeigten viel Laufbereitschaft. „Wir hatten darüber gesprochen, dass sie mit langen Passen hinter unsere Verteidiger agieren würden. Aber heute haben wir nicht in unseren Rhythmus gefunden“, so Jacobs. So unterliefen den Füchsen gerade im ersten Drittel sehr viele Puckverluste. Torhüter Eddy Renkewitz stand öfter im Mittelpunkt, als ihm lieb war. Der Goalie stapfte daher auch recht konzentriert von der Eisfläche in die Kabine. „Er hat heute sehr gut gehalten“, sagte Jacobs. So war das 1:0 von Kevin Wilson in der neunten Minute extrem wichtig, um den Druck etwas vom Kessel zu nehmen. In der 17. Minute erhöhte Brett Mecrones per Direktabnahme zwar auf 2:0, doch 39 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts kam Dortmund durch Dustin Demuth heran.

Nickeligkeiten nahmen zu

Im Mittelabschnitt ackerten die Gastgeber weiter, blieben aber auch dank Renkewitz von einem weiteren Torerfolg ein Stück weit entfernt. Etwa zur Mitte des Spiels nahmen die Nickeligkeiten zu. Etwas ärgerlich: Das Schiedsrichtergespann um Marc-André Naust erfasste in einigen Szenen erst die „zweite Aktion“, nicht aber das auslösende Foul. So beschwerte sich Kevin Wilson gegen Ende des Spiels bitterböse über einen Dortmunder Schlittschuhtritt, der nicht geahndet wurde. Zuvor brachten die Füchse den Sieg durch die Tore von Lenny Schmitz (41.) und Pascal Behlau (50.) nach Hause. „Heute hat man gesehen, warum es so wichtig ist, dass wir immer mit vier Reihen spielen können“, sagte Jacobs. Soll heißen: Am Ende war es kein glanzvoller Sieg, aber ein verdienter, weil die Kondition in den letzten 20 Minuten sichtlich für die Füchse sprach.

Nun kann es am Sonntag an der Wedau gegen Neuwied zur Sache gehen. Die Bären gewannen ihr Freitagsspiel gegen den Neusser EV mit 8:1.

Die Statistik:

Tore: 0:1 (8:50) Wilson (Zaslavski), 0:2 (16:20) Brett Mecrones (Derek Mecrones, Schmitz), 1:2 (19:21) Demuth (Kraft, Thau), 1:3 (40:49) Schmitz (Neumann, Derek Mecrones/5-4), 1:4 (49:34) Behlau (Kuchnia, Siebenmorgen). Strafen: Dortmund 9, Duisburg 8. Zuschauer: 224.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg