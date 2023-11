EVD-U-17: Sieg gegen Ersten, Niederlage gegen Schlusslicht

Duisburg. Ein kurioses Wochenende für die U 17 des EVD: Erst gelingt ein Sieg beim Spitzenreiter, dann setzt es eine Niederlage gegen das Schlusslicht.

Das Wochenende ließ Fabian Schwarze einigermaßen ratlos zurück. Denn die U-17-Mannschaft des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg hat es geschafft, in der 2. Division Nord zunächst den Tabellenführer EJ Kassel auswärts mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) zu besiegen – nur um tags darauf gegen den (bis dahin) Tabellenletzten Rote Teufel Bad Nauheim mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) nach Penaltyschießen zu verlieren.

Qualifikationsrunde beginnt bald

„Das Spiel in Kassel war wirklich gut“, lobte der Coach. „Das Team hatte eine gute Laufbereitschaft, hat gut zusammengespielt, bewies Zug zum Tor.“ So glich Leonidas Trapezanidis die Führung der jungen Huskies kurz vor der ersten Drittelpause aus, ehe Adonis Averginos (51.) und Maximilian Pauli (59.) in der Schlussphase den Sieg herausschossen. In der Partie gegen Bad Nauheim „haben wir all das vermissen lassen, was wir gegen den Spitzenreiter noch gezeigt haben“, so Schwarze. „Wenn ich nach 32 Minuten eine Auszeit nehmen muss, sagt das schon alles.“ Die Führung von Bastian Stehr glichen die Roten Teufel aus der Wetterau eine halbe Minute später aus und gingen im zweiten Drittel in Führung. In Überzahl rettete Patrick Latusek seinem Team den Punktgewinn.

Nun stehen am Wochenende noch zwei Spiele beim ESV 03 Chemnitz an, ehe die Qualifikationsrunde zur 1. Division Nord beginnt. Zum bisherigen Feld stoßen dann der EHC Wolfsburg und der ETC Crimmitschau hinzu. Die Jungfüchse starten voraussichtlich am 25./26. November mit zwei Auswärtsspielen gegen die Löwen Frankfurt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg