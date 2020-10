Mitten im Spiel setzt Leon Taraschewski zum Hechtsprung an – nicht etwa, um ein Gegentor zu verhindern oder selbst einen Treffer zu erzielen. Der junge Stürmer sah nur einfach eine gute Gelegenheit an den Puck zu kommen. Keine 30 Sekunden später ist der 23-jährige gebürtige Duisburger längst wieder auf den Kufen und checkt einen Spieler der Hammer Eisbären. Das ist nicht etwa die Regel, sondern nur ein Beispiel, das zeigt: Das Eishockey-Testspiel des Regionalligisten EV Duisburg gegen den Oberliga-Neuling, das die Füchse souverän mit 6:3 gewonnen haben, hat Spaß gemacht. „Das ist ehrliches Eishockey“, freute sich einer der bis dahin noch maximal 300 zugelassenen Zuschauer.

Da wäre auch Kapitän David Cespiva, der gerade die Rolle mit dem „C“ auf der Brust sehr gut ausgefüllt hat, seine jungen Mitspieler immer wieder angeleitet und dirigiert hat. Oder Leonardo Stroh, der mit viel Sinn und Verstand seiner Tätigkeit nachgeht, oder die Kabinettstücken von Henri Ruotsalainen und Vladimir Vaskovskiy. Diese Liste ist erweiterbar.

Lob für Leon Brunet

„Die Jungs haben einen guten Job gemacht“, sagte EVD-Trainer Alexander Jacobs. „Wir haben das Spiel in allen drei Dritteln kontrolliert, zum Teil sogar dominiert.“

Dabei hat ihm gerade die Leistung von U-20-Torhüter Leon Brunet gefallen. „Ich habe allen Goalies versprochen, dass sie Einsatzzeiten bekommen. Weil die DNL3-Spiele in Frankfurt ausgefallen sind, war das die perfekte Gelegenheit“, so Jacobs. Der 17-Jährige, ebenfalls ein gebürtiger Duisburger, machte seine Sache sehr gut. Der kleine Wackler beim ersten Gegentor fiel überhaupt nicht ins Gewicht. „Er hat immerhin auch Alleingänge der Hammer entschärft“, lobte Jacobs den jungen Mann ausdrücklich – und weitete das Lob auf Brunets Vorderleute aus. „So etwas ist natürlich deswegen möglich, weil sich jeder für ihn zerrissen hat. Das, was wir da gesehen haben, ist eine echte Mannschaft.“

Immer der richtige Ton

Das ist ohnehin Jacobs’ Maxime: „Alles fängt mit 100 Prozent Einsatz an“, sagt der Trainer. „Man kann auch mal einen schlechten Tag haben, aber mit Einsatz kommt man zurück ins Spiel“, erklärt der Mann, der als Pädagoge den richtigen Ton zu wählen scheint. Er lebt die Spiele mit, feuert sein Team an, jubelt über Tore. „Wenn jeder für jeden kämpft und die erfahrenen Spieler damit anfangen, dann macht jeder mit. Das haben die Jungs ganz offenbar begriffen“, sagt Jacobs.

Bitter ist nur, dass die Corona-Situation nur 300 Zuschauer möglich gemacht hat. Die Tickets hierzu waren schnell vergriffen. Die neue Allgemeinverfügung sieht gar nur 150 vor.