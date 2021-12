EVD siegt in Neuss – mit starken Zwillingen und U-20-Jungs

Duisburg. EVD gewinnt in Neuss mit 4:1. Die Mecrones-Brüder erzielen alle Tore. Viel Lob für die reine U-20-Formation in Reihe vier. Nun kommt Dortmund.

Es war keine Galavorstellung, aber der eingeplante Pflichtsieg: Der EV Duisburg hat in der Eishockey-Regionalliga beim Neusser EV mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) gewonnen, traf aber auf ein stark kämpfendes Team vom Südpark, das sich für eine engagierte Leistung Lob verdient hat. „Uns hat das spielfreie Wochenende nicht gutgetan“, sagte der Sportliche Leiter der Füchse, Dirk Schmitz, bereits nach 40 Minuten. Am Ende reichte aber eine gute Leistung der Reihen eins und vier, um als Sieger vom Eis zu gehen.

Waren es zuletzt durchaus andere Reihen, die die Spiele entschieden haben, war diesmal die erste Formation mit den Mecrones-Zwillingen und Lennart Schmitz zur Stelle, um Verantwortung zu übernehmen und das Spiel zu entscheiden. Denn alle vier Tore gingen auf das Konto des Brüderpaars. „Ich muss aber sagen, dass mir unser vierter Block zu 100 Prozent gefallen hat“, lobte Trainer Alex Jacobs den reinen U-20-Sturm, den die Füchse aufgeboten hatten: Brooklyn Beckers, Marino Brlic und Debütant Justin Scholz aus dem Duisburger DNL3-Team konnten überzeugen. „Die Jungs haben fast fehlerfrei gespielt und das umgesetzt, was wir zuvor besprochen hatten.“

Einige Holperer

Insgesamt gab es nach dem spielfreien Wochenende aber auch noch einige Holperer. „Gegen Mannschaften wie Neuss muss man ebenfalls mit voller Geschwindigkeit spielen. Wenn wir glauben, dass 80 Prozent reichen, dann wird es auch in diesen Partien schwer“, sagte Jacobs. „Neuss hat teilweise mehr gekämpft als wir. Am Ende gewinnen wir, aber das tun wir aufgrund des Qualitätsunterschieds“, schätzte Jacobs den Einsatz des Gegners hoch ein.

Ein Doppelschlag in der zwölften und 15. Minute brachte den EVD in die Spur. Derek Mecrones legte vor, sein Bruder Brett legte in Unterzahl nach. Jonas Herz brachte Neuss in der 36. Minute heran, doch nur etwas mehr als eine Minute später stellte Brett Mecrones den alten Abstand wieder her. In der 52. Minute markierte Derek Mecrones den 4:1-Endstand – nur Sekunden nachdem der EVD eine weiter Unterzahlsituation überstanden hatte.

Am Sonntag (18.30 Uhr, Pre-Zero-Eissporthalle) spielte der EVD daheim gegen die Eisadler Dortmund.

Die Statistik:

Tore: 0:1 (11:42) Derek Mecrones (Schmitz, Brett Mecrones), 0:2 (14:12) Brett Mecrones (Derek Mecrones/4-5), 1:2 (35:46) Herz (Buchwald, Sprengnöder), 1:3 (37:01) Brett Mecrones (Derek Mecrones, Schmitz), 1:4 (51.47) Derek Mecrones (Schmitz). Strafen: Neuss 8, Duisburg 10. Zuschauer: 180.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg