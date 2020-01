Duisburg. Der EVD muss einige Wochen lang auf den Deutsch-Belgier verzichten. Der Stürmer zog sich in Herne einen Fußbruch zu. Am Freitag geht es zum KEV.

EVD: Sam Verelst ist verletzt – und kündigt sein Comeback an

Sam Verelst humpelte an Krücken durch die Eissporthalle. Bemerkenswerterweise war der Stürmer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg aber weniger niedergeschlagen als kämpferisch. „So etwas dauert normalerweise sechs Wochen. Ich bin in vier Wochen wieder dabei“, zeigte sich der Deutsch-Belgier so kämpferisch, wie er es auch auf dem Eis an den Tag legt. Gut sind die Nachrichten dennoch nicht. „Beim Spiel in Herne am 26. Dezember bin ich von einem Schuss am Fuß getroffen worden“, berichtet er. Damals schmerzte das Ganze zwar, aber nicht so, dass sich Verelst genötigt sah, sich nicht mehr in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Nun hat er vier Spiele absolviert, „aber die Schmerzen sind immer schlimmer geworden“. Die Diagnose: Mittelfußbruch.

„Ich muss nun leider pausieren. Daher bin ich sehr enttäuscht. Aber spätestens zu den Play-offs bin ich wieder dabei“, sagt Verelst. „Schreib das bitte so“, wollte er die Kampfansage an sich und die Gegner und als Versprechen an die Fans kommuniziert wissen.

„Halten die Augen offen“

Für Uli Egen und Didi Hegen, die ja nicht nur die Trainer, sondern auch Sportliche Leiter der Füchse sind, bedeutet das: „Wir halten die Augen offen. Wenn wir noch jemanden holen, muss es aber jemand sein, der uns weiterhilft“, so Egen. Denn nominell ist der Kader voll. Sieben Verteidiger und zwölf Stürmer werden am Freitag (19.30 Uhr, Rheinlandhalle) zum Auswärtsspiel gegen den Krefelder EV auf dem Spielberichtsbogen stehen. Dennoch weiß das Trainerduo, dass nach dem Abgang von Steven Deeg und der Verletzung von Sam Verelst eine Verstärkung gut tun würde.

Sportlich lief es zuletzt sehr gut. Aus den wichtigen Spielen in Halle und gegen Leipzig verbuchten die Füchse fünf Punkte – und das garniert mit einer jeweils guten Leistung. Für den EVD geht es im Kampf um Platz sechs, der die direkte Achtelfinalqualifikation ohne Umweg über die Pre-Play-offs bedeutet, darum, die Serie von nun drei Erfolgen weiter auszubauen. Vor dem Spiel beim Schlusslicht der Liga geht es zudem darum, den Spielern die nötige Konzentration einzuschärfen. „Die Jungs wissen, worum es geht. Und wir gehen ja nun auch nicht als Erster in dieses Spiel“, zeigt sich Egen sicher, dass die Füchse-Spieler den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen.

KEV besiegte die Scorpions

Ein Warnzeichen gibt es schließlich: Zwischen den Jahren hatte die Krefelder U-23-Mannschaft gegen die Hannover Scorpions gewonnen – obwohl das Schussverhältnis mit 68:30 für die Mellendorfer sprach. „Offenbar hatte der Torhüter einen guten Tag“, sagt Hegen. Dabei geht es um Ex-Fuchs Sebastian Staudt.

Im EVD-Tor wird erneut Christian Wendler stehen– das ist keine Überraschung. Er stand bei den jüngsten Erfolgen zwischen den Pfosten und bot dabei jeweils eine tadellose Leistung. Einziger weiterer Ausfall für das Wochenende ist der erkrankte Bastian Schirrmacher.

Am Sonntag kommt es dann zu einem Sechs-Punkte-Spiel: Um 18.30 Uhr sind die Hannover Indians in der Jomizu-Arena zu Gast. „Unser Fokus gilt Krefeld“, sagt Egen vor dem Wochenende. Dennoch wissen beide Coaches, worum es geht: „Wir müssen die Indians knacken“, betont Hegen daher. Aktuell steht der ECH direkt für den Füchsen auf Rang sieben und hat vier Punkte Vorsprung. Um sich die Play-off-Vorrunde sparen zu können, wäre ein Sieg in dieser Partie also Gold wert.