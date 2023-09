EVD-Nachwuchs: Ungewöhnliche Regel bringt drei Punkte ein

Duisburg. Die U 20 und die U 17 der Füchse Duisburg waren gemeinsam in Erfurt. Am Ende stehen sieben Punkte für den Eishockey-Nachwuchs zu Buche.

Mit sieben Punkten, aber nur einem Sieg auf dem Eis sind die U-20- und U-17-Eishockey-Mannschaft des EV Duisburg von der gemeinsamen Auswärtstour zum EHC Erfurt an die Wedau zurückgekehrt. Während das ältere Team dem Nachwuchs der Black Dragons in der DNL3 erst mit 4:5 (2:1, 2:1, 0:2, 0:1) nach Verlängerung unterlag und am Folgetag mit 6:4 (1:1, 2:0, 3:3) gewann, hatte die U 17 nur ein Spiel zu bestreiten: Das ging zwar mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) verloren, geht aber als Duisburger 5:0-Sieg in die Wertung der 2. Division Nord ein. Der Hintergrund: Erfurt hatte zu viele Spieler des U-15-Jahrgangs eingesetzt.

„Ich halte diese Regel für Unsinn, aber wir können es nicht ändern“, sagt Fabian Schwarze nach dem Sieg am Grünen Tisch. Rein sportlich hätte sich sein Team den Sieg auch auf „normalem“ Wege schnappen können. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten mehr Spielanteile, mehr Offensivaktionen, machen aber das Tor nicht“, sagt der Duisburger U-17-Coach. „Und beim Gegentor machen wir nach 16 Sekunden im zweiten Drittel einen individuellen Fehler und laufen diesem Gegentreffer bis zum Ende hinterher.“ Der Ausfall von vier Spielern tat sein übriges. Am Sonntag (10.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) soll es gegen die Löwen Frankfurt besser laufen. Das Heimspiel gegen Erfurt wurde von Samstag auf den 22. Oktober verlegt.

U 20 gibt zweimal ein 4:1 aus der Hand

Nachdem die U 20 eine Woche zuvor in Frankfurt in zwei Spielen jeweils in der Schlussminute den Sieg aus der Hand gegeben hat, führte sie nun in Erfurt in beiden Partien mit 4:1, kassierte jeweils den 4:4-Ausgleich, gewann aber zumindest noch das zweite Spiel, während es im ersten Vergleich bei einem Punkt blieb. „Das war schon ein Déjà-vu am Sonntag, aber da hat es zumindest noch geklappt“, sagte Trainer Thomas Pedarnig. „Im Moment machen wir uns das Leben mit zu vielen unnötigen Strafen selbst schwer. Wie schon in Frankfurt haben auch hier gegen einen Gegner gespielt, der ein Anwärter auf den ersten Platz ist. Beide Male waren sechs Punkte drin. Ärgerlich, dass es wieder nicht zu zwei Siegen gereicht hat.“ Am 7. und 8. Oktober ist Bad Nauheim zu Gast.

Tore am Samstag: Felix Brechlin, Marlon Derksen, Felix Hannemann, Dorian Hanna; am Sonntag: Florian Stehr, Joey Petrozza (je 2), Dorian Hanna, Yannick Sünder.

